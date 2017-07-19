Fintech: Scotti (Bankitalia), ancora piccolo in Italia, serve ecosistema integrato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 gen - 'Gli operatori Fintech europei risultano in media piu' piccoli e beneficiano di volumi di investimento privato inferiori rispetto ai principali concorrenti globali. In Italia, salvo poche eccezioni, le imprese fintech sono di dimensioni ridotte, anche nel confronto con altri paesi europei come Francia e Spagna'. Lo afferma Chiara Scotti, vicedirettrice generale della Banca d'Italia, durante il convegno "Ricerca e Sviluppo nel settore finanziario" presso la sede milanese della Banca d'Italia. 'Le analisi di bilancio indicano ricavi contenuti, una base clienti ancora non consolidata e l'adozione di forme giuridiche che facilitano l'avvio dell'attivita' imprenditoriale ma possono limitare la capacita' di raccogliere capitali', spiega Scotti, sottolineando la necessita' di 'un ecosistema integrato che abiliti e faciliti la scalabilita' delle imprese'.

'In Italia, l'ecosistema dell'innovazione e' cresciuto significativamente negli ultimi anni, ma rimane ostacolato da criticita' lungo l'intera filiera dello sviluppo delle nuove imprese e del loro finanziamento', aggiunge Scotti, spiegando che 'la capacita' di innovare della nostra economia beneficerebbe anche di un miglioramento delle condizioni generali del fare impresa e di interventi che favoriscano l'accesso ai mercati dei capitali'. In questa prospettiva 'si inserisce, ad esempio, la riforma del Testo Unico della Finanza, attualmente all'esame del Parlamento, che introduce nuovi strumenti e semplificazioni per rendere piu' competitivo e attrattivo il nostro mercato'.

dim

(RADIOCOR) 16-01-26 12:20:27 (0292) 5 NNNN