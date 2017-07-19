FinecoBank: raccolta netta agosto a 842 mln, 8,7 mld nel 2025 -2

Foti, "stabilmente orientati a solido percorso crescita" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 set - 'I dati di raccolta di agosto, storicamente caratterizzati da una componente di stagionalita', mostrano come Fineco sia stabilmente orientata a un solido percorso di crescita, grazie alla propria capacita' di attrazione nei confronti di una clientela sempre piu' interessata a investire' commenta Alessandro Foti, amministratore delegato e direttore generale di Fineco. 'L'incremento del 20% nel numero di nuovi clienti registrato nell'ultimo mese conferma che la Banca e' in grado di rispondere efficacemente alle nuove esigenze dei risparmiatori, maggiormente orientati verso soluzioni efficienti e trasparenti nella costruzione dei portafogli.

Anche Fineco Asset Management prosegue nel proprio percorso di sviluppo, preparandosi a lanciare soluzioni di investimento innovative, con l'obiettivo di rendere piu' accessibili le opportunita' offerte dall'economia reale'.

