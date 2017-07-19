Fineco: a luglio e agosto sono entrati 19 nuovi consulenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 set - A luglio e agosto 19 nuovi consulenti hanno fatto il loro ingresso nella rete Fineco. 'Si tratta di 8 professionisti senior e 11 giovani - si legge in una nota della banca - che hanno scelto il Progetto Giovani, il programma di formazione e tutoring di Fineco dedicato ai nuovi talenti che desiderano avviare la propria carriera nella consulenza finanziaria'. I nuovi consulenti sono complessivamente 11 nel Nord Italia, distribuiti tra Lombardia, Veneto, Liguria e Valle d'Aosta, mentre nel Centro Italia gli ingressi nella rete Fineco sono complessivamente 3, fra Toscana e Abruzzo, e nel Sud Italia la rete si rafforza con 5 ingressi in Campania. La rete dei consulenti Fineco conta oltre 3.000 professionisti sul territorio nazionale.

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