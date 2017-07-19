Fincantieri: varata la Viking Libra, prima nave da crociera a idrogeno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mar - Varata la Viking Libra, la prima nave da crociera alimentata a idrogeno che Fincantieri sta costruendo ad Ancona per la societa' armatrice Viking e la cui consegna e' prevista per la fine di quest'anno.

Con una stazza lorda di circa 54.300 tonnellate, una lunghezza di 239 metri e la capacita' di ospitare fino a 998 passeggeri in 499 cabine - si legge in una nota di Fincantieri, Viking Libra sara' la prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno e sara' dotata di un sistema di propulsione basato in parte sull'idrogeno liquefatto e sulle celle a combustibile.

La collaborazione tra Fincantieri e Viking e' stata avviata nel 2012 e riguarda oggi 26 unita' tra navi gia' ordinate, contratti siglati e opzioni.

fon.

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