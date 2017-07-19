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            Fincantieri: varata la Viking Libra, prima nave da crociera a idrogeno

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mar - Varata la Viking Libra, la prima nave da crociera alimentata a idrogeno che Fincantieri sta costruendo ad Ancona per la societa' armatrice Viking e la cui consegna e' prevista per la fine di quest'anno.

            Con una stazza lorda di circa 54.300 tonnellate, una lunghezza di 239 metri e la capacita' di ospitare fino a 998 passeggeri in 499 cabine - si legge in una nota di Fincantieri, Viking Libra sara' la prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno e sara' dotata di un sistema di propulsione basato in parte sull'idrogeno liquefatto e sulle celle a combustibile.

            La collaborazione tra Fincantieri e Viking e' stata avviata nel 2012 e riguarda oggi 26 unita' tra navi gia' ordinate, contratti siglati e opzioni.

            fon.

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            (RADIOCOR) 19-03-26 17:26:58 (0627)ENE 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Fincantieri 12,64 -3,88 17.35.21 12,57 13,04 12,91


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