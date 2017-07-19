Fincantieri: Savino, Monfalcone asset nazionale, crescita e coesione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 giu - "La visita agli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone e' stata un'occasione importante di confronto con una realta' industriale strategica per il Friuli Venezia Giulia e per il Paese.

Fincantieri e' un asset nazionale, un presidio di sovranita' industriale e tecnologica, un motore di occupazione e di sviluppo per il territorio. Abbiamo affrontato anche le ricadute sociali legate alla presenza del cantiere. I progetti gia' in essere ed in fase di sviluppo e le rassicurazioni" date dalla dirigenza. Lo dice la sottosegretaria dell'Economia Sandra Savino, aggiungendo che "Monfalcone non viene lasciata sola davanti a cambiamenti cosi' profondi: lavoreremo, ancora di piu', a una regia condivisa, pragmatica e non ideologica. L'obiettivo e' difendere e rafforzare un grande campione industriale e garantire che la crescita produttiva proceda insieme a legalita', coesione sociale e tutela della qualita' della vita dei cittadini".

bab

(RADIOCOR) 19-06-26 16:55:06 (0428) 5 NNNN