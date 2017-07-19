Fincantieri: Savino incontra Folgiero al Mef, focus su Monfalcone -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 feb - Nel confronto e' stato approfondito il rafforzamento della filiera attraverso i progetti 'Evoluzione Indotto' e PartnerSHIP, volti a ridurre il subappalto, favorire l'aggregazione tra imprese e migliorare solidita' finanziaria, digitalizzazione, sostenibilita' e sicurezza. E' stato inoltre evidenziato il consolidamento dei presi'di di legalita' tramite il Protocollo Quadro Nazionale con il Ministero dell'Interno, la collaborazione con la Guardia di Finanza, sistemi strutturati di audit e monitoraggio e la promozione della certificazione ASSE.CO. per le imprese dell'indotto.

'Una filiera piu' solida e trasparente tutela i lavoratori, rafforza le imprese sane e da' stabilita' al territorio.

Legalita', sicurezza e controllo sono condizioni imprescindibili per garantire uno sviluppo duraturo', ha evidenziato il Sottosegretario.

Infine, e' stato illustrato il percorso di innovazione tecnologica del cantiere di Monfalcone, che si rafforza come hub di ricerca e sviluppo grazie a un laboratorio di circa 1.200 metri quadrati dedicato a robotica, cobotica, stampa 3D, Internet of Things e digital twin, con un'area esperienziale e formativa aperta agli istituti scolastici e ai giovani.

'Monfalcone dimostra che l'Italia puo' essere protagonista nei grandi settori strategici se unisce industria, innovazione e responsabilita' sociale. Come Governo continueremo a sostenere una politica industriale che rafforzi le nostre eccellenze, garantisca lavoro qualificato e consolidi la competitivita' del sistema produttivo nazionale. La crescita deve essere solida, governata e condivisa: e' questa la strada per dare stabilita' alle imprese e fiducia ai cittadini', ha concluso Savino.

Il Sottosegretario Savino, su invito di Fincantieri, nei prossimi giorni fara' visita allo stabilimento di Monfalcone.

