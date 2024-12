Fincantieri: rilancia Fondazione con digitalizzazione archivi e museo interattivo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 dic - Fondazione Fincantieri si rilancia ampliando la sua missione con nuovi progetti di cultura, innovazione e inclusione: l'obiettivo - si legge in una nota - e' "costruire un ponte tra passato e futuro, mettendo al servizio delle comunita' e delle nuove generazioni un ampio patrimonio storico e il suo contributo culturale". La nuova mission e' stata presentata dal presidente della Fondazione Fausto Recchia, dal presidente di Fincantieri e presidente onorario della Fondazione Biagio Mazzotta e dall'amministratore delegato Pierroberto Folgiero.

Costituita nel marzo 2008, negli anni Fondazione Fincantieri si e' impegnata nella tutela di un patrimonio unico fatto di documenti e manufatti di archeologia industriale relativi alla cantieristica navale, sia civile che militare. I nuovi progetti invece includono, sotto il profilo della conservazione della cultura e della storia dell'azienda, la digitalizzazione degli archivi storici, la creazione di un museo interattivo e multimediale e l'allestimento di una nuova sala espositiva dedicata alla storia di Fincantieri presso il Museo della Cantieristica di Monfalcone. Per l'innovazione, la Fondazione, insieme al Centro Alti Studi per la Difesa, ha costituito un premio per il miglior progetto di ricerca presentato dai dottorandi, dedicato alla memoria del generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri recentemente scomparso. Sul piano dell'inclusione, Fondazione Fincantieri ha gia' avviato dei corsi di lingua italiana nei cantieri di Monfalcone e Sestri Ponente in collaborazione con l'Associazione Dante Alighieri: alla luce dell'alto numero di adesioni il programma sara' potenziato con ulteriori cicli formativi.

Il rilancio della mission e' coinciso con l'insediamento di un nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione presieduto dallo stesso Recchia e composto da Alessandra Battaglia, Loretana Cortis, Lorenza Pigozzi e Claudio Sforza.

Nell'evento odierno e' stato inoltre presentata la nuova collana editoriale curata da Roberto Giulianelli, Professore Ordinario di Storia Economica all'Universita' Politecnica delle Marche, che raccontera' in cinque volumi la storia del settore della navalmeccanica dalla sua nascita nell'Unita' d'Italia fino ad oggi, mettendo in luce il ruolo centrale giocato da Fincantieri in oltre due secoli.

