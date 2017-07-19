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            Fincantieri: protocollo con Friuli Venezia Giulia su occupazione e formazione

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 lug - Protocollo di intesa tra Fincantieri e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per collaborare sui temi dell'occupazione, della formazione, dell'innovazione e della valorizzazione del capitale umano, "con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo competitivo della navalmeccanica regionale e rispondere alla crescente domanda di professionalita' specializzate".

            L'accordo, della durata di tre anni, definisce un quadro di collaborazione fondato su cinque pilastri strategici - politiche attive del lavoro, formazione professionale, sistema scolastico e ITS Academy, ricerca e innovazione, welfare territoriale e conciliazione vita-lavoro - con l'obiettivo di accompagnare la trasformazione tecnologica della navalmeccanica, valorizzare le competenze e sostenere la competitivita' dell'intero ecosistema industriale regionale.

            Contestualmente alla firma del protocollo prende avvio un'ulteriore fase del progetto "Maestri del Mare", il programma di formazione retribuito promosso da Fincantieri per formare nuovi operai specializzati destinati ai cantieri del gruppo: il percorso ha gia' portato dal 2024 all'assunzione di 250 persone nei cantieri italiani, e prevede, grazie alla collaborazione e finanziamento delle attivita' formative da parte della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ulteriori 50 nuove assunzioni entro la fine dell'anno.

            fon.

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            (RADIOCOR) 02-07-26 16:48:20 (0559)PA 5 NNNN

              
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            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Fincantieri 10,79 +6,78 17.36.43 10,00 10,995 10,08


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