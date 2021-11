Fincantieri: Ebitda nove mesi dell'anno cresce a 330 milioni

Bono: 'nostra marginalita' tra le piu' alte del settore' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 nov - Fincantieri chiude i nove mesi con un Ebitda di gruppo di 330 milioni in crescita rispetto ai 200 milioni dello stesso periodo del 2020 per "il significativo incremento dei volumi e il miglioramento della marginalita'" scrive il gruppo in una nota. L'Ebitda margin, escluse le attivita' passanti, si e' attestato al 7,3% (5,7%). I ricavi e proventi dei nove mesi ammontano a 4.536 milioni (+28,3%). Giuseppe Bono, amministratore delegato Fincantieri, commenta: 'Continua la crescita del gruppo garantita dal carico di lavoro esistente, frutto della nostra politica di mantenimento degli ordini anche nel periodo di crisi indotto dalla pandemia. Abbiamo raggiunto una marginalita' tra le piu' alte del settore che, al pari dei volumi, puntiamo ad incrementare ulteriormente, anche grazie agli ingenti investimenti che stiamo realizzando in tutti i nostri siti".

