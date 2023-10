Fincantieri: contratto con Regione Sicilia per traghetto con Lampedusa e Pantelleria-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 ott - Il traghetto, spiega la nota, avra' una lunghezza di circa 140 metri e circa 14.500 tonnellate di stazza lorda. Potra' raggiungere i 19 nodi di velocita' massima e una capacita' di 1.000 persone e 200 automobili a bordo. Dato da sottolineare, l'unita' si distinguera' per le tecnologie di propulsione installate. Sara' dotato di un motore dual fuel, ovvero alimentato a diesel e gas naturale liquefatto, il combustibile marino piu' pulito attualmente disponibile su larga scala, che abbatte significativamente le emissioni di ossido di azoto e di zolfo. Disporra' inoltre di un impianto fotovoltaico che, grazie all'accumulo di energia in un gruppo batterie, garantira' la permanenza in porto a emissioni zero per circa quattro ore.

'Siamo riusciti, con il presidente Schifani, a ottenere - ha dichiarato l'assessore Arico' - che Fincantieri realizzasse per intero la nave nel cantiere di Palermo: una nave 'Made in Sicily' al 100%, che consentira' alla Regione di dotarsi di un ulteriore mezzo di trasporto per le isole siciliane, oltre a rilanciare il settore della cantieristica navale siciliana'.

