Fincantieri: contratto con Regione Sicilia per traghetto con Lampedusa e Pantelleria

Per un importo a base d'asta di quasi 120 milioni di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 ott - Un nuovo traghetto, di totale proprieta' della Regione Siciliana e interamente 'made in Sicily', svolgera' il servizio di collegamento con Lampedusa e Pantelleria. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l'amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, hanno firmato oggi a Palazzo d'Orleans, alla presenza dell'assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilita', Alessandro Arico', il contratto per la costruzione di un nuovo traghetto (Ropax Classe A), per un importo a base d'asta di quasi 120 milioni di euro. 'La firma di questo contratto - ha detto il presidente Schifani - rappresenta una svolta per i collegamenti con le isole minori della Sicilia.

La nostra e' la prima Regione in Italia a mettere in campo i fondi che il ministero dei Trasporti ha destinato ai collegamenti via mare ed e' la prima ad essere totalmente proprietaria di un traghetto'. Per Folgiero 'l'aggiudicazione di questo ordine rappresenta un test importante per Fincantieri. In un comparto industriale che nel tempo si e' trasferito in cantieri asiatici, abbiamo l'opportunita' di riportare in Italia la produzione di traghetti, riabilitare le nostre competenze storiche nel settore e dimostrare la capacita' di essere competitivi garantendo al contempo i piu' alti standard produttivi, con benefici in termini di operativita' e sostenibilita' che arriveranno fino all'utente finale. Punto di forza del nostro progetto sono, ancora una volta, le tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale, che intercettano le esigenze della transizione energetica, destinate a delineare il settore del trasporto marittimo di domani'. La nuova unita' sara' interamente realizzata nel cantiere navale di Palermo, sara' consegnata nel 2026 e servira' le tratte tra la Sicilia e le isole di Lampedusa e Pantelleria.

Com-Sim

