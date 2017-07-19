Fincantieri: consegna Explora III a Msc che per intera flotta investe oltre 3,5mld -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 lug - "Explora III - ha dichiarato Marco Bucci - e' il simbolo di una Liguria che cresce, investe e prosegue il cammino da protagonista della blue economy. La consegna di questa nave conferma il valore delle competenze, della professionalita' e della capacita' industriale del nostro territorio che guarda all'Italia e al mondo, oltre alla fiducia che realta' come Msc e Fincantieri continuano a riporre nella nostra regione. Stiamo investendo centinaia di milioni di euro sul cantiere di Sestri Ponente perche' vogliamo renderlo uno dei poli cantieristici piu' avanzati del Mediterraneo, rafforzando ulteriormente la leadership della Liguria in un settore strategico per lo sviluppo economico e occupazionale".

Silvia Salis, Sindaca di Genova, ha invece sottolineato come Genova viva "del suo porto e lo ha nel suo Dna. Per questo oggi non celebriamo soltanto la consegna di una nave, ma il lavoro e le competenze delle persone che l'hanno resa possibile. Explora III porta sui mari la capacita' industriale di Fincantieri, della filiera ligure e del cantiere di Sestri Ponente. Il Comune e' pronto a fare la sua parte affinche' lo sviluppo industriale sostenibile non resti un principio, ma diventi una pratica capace di creare lavoro e benefici duraturi per il territorio e un esempio da mostrare in Italia e all'estero'.

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