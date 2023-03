Fincantieri: annuncia assunzioni in Friuli per 'ingente carico di lavoro'

Recruiting day 18 aprile a Monfalcone, anche imprese indotto (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 mar - Fincantieri assumera' oltre 500 addetti in Friuli Venezia Giulia. Il gruppo della cantieristica controllato da Cdp in una nota motiva le nuove assunzioni con "l'ingente carico di lavoro acquisito dal gruppo". Fincantieri, in collaborazione con i Servizi per il lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Monfalcone, organizzera' quindi un 'recruiting day' il prossimo 18 aprile presso la citta' dove ha sede uno dei cantieri del gruppo. Oltre a Fincantieri, parteciperanno le societa' del Gruppo Marine Interiors e Centro Servizi Navali, e circa 30 aziende dell'indotto che sono attualmente alla ricerca di personale specializzato per le sedi di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, San Giorgio di Nogaro e Trieste.

