Finanza: Lombardi (Fii), servono capitali pazienti per accelerare produttivita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 21 mag - 'In un contesto crescente di tensioni geopolitiche e con politiche commerciali sanzionatorie abbiamo bisogno di una finanza paziente che accompagni la trasformazione industriale e fornisca capitali pazienti per accelerare la produttivita' e i capitali che alimentino esportazioni e che aiutino la resilienza delle aziende e della filiere strategiche del Paese'. Lo ha affermato Domenico Lombardi, ad del Fondo Italiano d'Investimento, intervenendo a un convegno al Festival dell'Economia di Trento organizzato da Il Sole 24Ore, aggiungendo che questo 'e' quello che fa un po' proprio il Fondo italiano d'Investimento'. Secondo il top manager 'servono delle riflessioni per mantenere viva la lezione di Bretton Woods ossia dare importanza al nesso tra politica e politica economica e mettere al centro l'inclusivita' con la capacita' di mantenere un dialogo tra tutti gli Stati'.

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(RADIOCOR) 21-05-26 16:44:46 (0677) 5 NNNN