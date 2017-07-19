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            (FIN) Stellantis: Urso incontra Filosa al Mimit con Cappellano e Rocca

            Tra temi futuro dello stabilimento di Cassino (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 giu - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato oggi a Palazzo Piacentini a Roma, sede del ministero, l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa. Tra i temi trattati, secondo quanto si apprende, anche il futuro dello stabilimento di Cassino del gruppo automobilistico.

            Infatti, hanno partecipato all'incontro anche il responsabile Europa di Stellantis, Emanuele Cappellano, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e la vicepresidente Roberta Angelilli. Domani Filosa sara' in audizione alla Camera davanti alle Commissioni riunite Industria del Senato e Attivita' produttive della Camera, per parlare della produzione del gruppo in Italia, dopo che il mese scorso a Detroit ha presentato il nuovo piano industriale al 2030.

            Fla-.

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            (RADIOCOR) 16-06-26 18:14:37 (0625)PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Stellantis 5,971 -1,87 17.39.34 5,953 6,12 6,086


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