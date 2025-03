'Urgenza investimenti e' elevatissima, sostenere le imprese' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 mar - Per le imprese italiane 'l'urgenza di investimenti e' elevatissima'. In particolare, in questa fase di incertezza globale, 'vanno sostenute affinche' possano tornare ad incrementarli'. Il private ha sicuramente 'un ruolo centrale'. Lo afferma Angelo Camilli, vicepresidente per il credito, la finanza e il fisco di Confindustria, in occasione del convegno annuale di Aifi.

'Il nostro sistema industriale ha saputo reagire bene alle situazioni di crisi. Questo, da una parte, grazie al sostegno ricevuto, anche durante il periodo del Covid, ma molto grazie anche agli investimenti in innovazione e tecnologia fatti dalle imprese', aggiunge Camilli, evidenziando che 'un supporto, attraverso leve finanziare o fiscali, continua ad essere necessario anche oggi'.

Inoltre, 'il tema della dimensione media delle nostre aziende rimane cruciale per la crescita del paese. Se vogliamo fare investimenti importanti occorrono risorse finanziarie, ma anche organizzazione aziendale e competenze interne', spiega Camilli. 'Negli ultimi anni il grado di patrimonializzazione delle imprese e' cresciuto molto e questo e' un passo avanti importante che ci ha permesso di sostenere le crisi e di riprendere un percorso di investimenti'. In questa cornice 'il mondo del private ha un ruolo fondamentale per il sistema delle pmi. Centrali poi sono gli investitori istituzionali.

Dobbiamo fare passi in avanti e favorire l'afflusso dei fondi pensione e delle casse di previdenza all'interno dell'economia reale'.

