Fiere: eventi in programma dall'8 al 12 dicembre
- Milano: dal 6 al 14 dicembre 'ARTIGIANO IN FIERA' - Evento fieristico annuale dedicato all'artigianato mondiale.
Organizzazione: Ge.Fi. Spa Luogo: Rho-Fieramilano Sito: https://artigianoinfiera.it/ - Bergamo: dal 6 all'8 dicembre 'BERGAMO WINTERPARK' - L'occasione di incontro per tutti gli appassionati ed amanti del movimento inteso come gesto sportivo.
Organizzazione: MT HOLDING S.r.l.
Luogo: Bergamo Fiera Nuova Sito: https://www.bergamowinterpark.com/ - Modena: dal 6 all'8 dicembre '7.8.NOVECENTO' - gran mercato del moderno del contemporaneo e antico.
Organizzazione: NEF Luogo: Modenafiere Sito: https://www.7-8novecento.it/ - Firenze: dal 12 al 14 dicembre 'CASTANEA EXPO 2025' - Fiera dedicata al mondo delle castagne e dei marroni che tratta vari aspetti che vanno dalla coltivazione alla trasformazione, fino all'uso in pasticceria e nei prodotti innovativi.
Organizzazione: Firenze Fiera Spa Luogo: Fortezza da Basso Sito: https://www.castaneaexpo.it/ - Bastia Umbra: dal 5 all'8 dicembre 'FA' LA COSA GIUSTA' - fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili.
Organizzazione: Fair Lab Luogo: Umbriafiere Sito: https://www.falacosagiustaumbria.it/ - Roma: dal 4 all'8 dicembre 'PIU' LIBRI PIU' LIBERI' - fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria.
Organizzazione: Associazione Italiana Editori Luogo: Fiera di Roma Sito: https://plpl.it/ - Roma: dal 10 al 12 dicembre 'NSE - NEW SPACE ECONOMY EUROPEAN" EXPOFORUM' - evento di riferimento internazionale sulle nuove sfide e prospettive della Space Economy.
Organizzazione: Fiera Roma Luogo: Fiera di Roma Sito: https://www.nseexpoforum.com/ - Napoli: dall'11 al 12 dicembre 'SMAU NAPOLI' - appuntamento di riferimento per tutte le imprese che vogliono avviare attivita' di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione.
Organizzazione: SMAU Servizi Srl Luogo: Mostra d'Oltremare.
Sito: https://www.smau.it/napoli/
