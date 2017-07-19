Fiere: eventi in corso nel fine settimana
- Vicenza: FERCA - evento esclusivo per i negozianti di ferramenta: 70 tra i principali fornitori del settore presenteranno le loro nuove gamme, networking di alto livello.
Organizzazione: Ferca Societa' Cooperativa Luogo: Fiera di Vicenza Sito: https://www.ferca.it/ - Padova: FLOR MART - punto d'incontro per la filiera del verde.
Organizzazione: Padova Hall S.p.A.
Luogo: Fiera di Padova Sito: https://flormart.it/ - Cremona: CREMONA MUSICA INTERNATIONAL EXHIBITION & FESTIVAL - manifestazione fieristica di riferimento dedicata agli strumenti musicali d'alta gamma.
Organizzazione: Cremonafiere Luogo: Fiera di Cremona Sito: https://cremonamusica.com/ - Bastia Umbra: FESTIVAL DEL MONDO - Perugia incontra il Mondo: musica, cultura, arte, tradizioni, folklore, show, spettacoli e gastronomia.
Organizzazione: Idee in Fiera Luogo: Umbriafiere Sito: https://www.festivaldelmondo.it/ - Roma: ABILMENTE - un vero viaggio nel mondo della creativita'. E'il posto giusto per trovare materiali, tecniche, progetti e persone che accendono la voglia di creare.
Organizzazione: Italian Exhibition Group Luogo: Fiera di Roma Sito: https://www.abilmente.org/it/roma - Napoli: VEBO - fiera Internazionale della bomboniera, casa, regalo e design.
Organizzazione: Vebofiera SRL Luogo: Mostra d'Oltremare.
Sito: https://vebofiera.com/it/
