Fiere: calendario settembre-ottobre 2026 - Vicenza

Data: dal 15 al 18 ottobre Evento: BILMENTE VICENZA - Fiera e' un vero viaggio nel mondo della creativita'. Abilmente e' il posto giusto per trovare materiali, tecniche, progetti e persone che accendono la voglia di creare. Tra gli stand trovi materiali selezionati, novita' di prodotto, strumenti da provare e soprattutto tante idee da portare a casa.

Organizzazione: ITALIAN EXHIBITION GROUP Luogo: Fiera di Vicenza Sito: https://www.abilmente.org/it/vicenza Data: dal 27 al 29 ottobre Evento: A&T - Punto d'incontro per l'industria manifatturiera che vuole crescere ed evolvere.

Tre giorni per scoprire tecnologie, innovazioni e competenze dedicate a chi produce e vuole farlo meglio.

Organizzazione: ITALIAN EXHIBITION GROUP Luogo: Fiera di Vicenza Sito: https://www.aetexpo.it/it Data: dal 27 al 29 ottobre Evento: ABS EUROPE - Fiera e conferenza in Italia e nell'Europa meridionale dedicata esclusivamente ai settori degli adesivi, dei sigillanti, dei nastri, delle colle, delle resine, dei rivestimenti, dei laminati e delle pellicole.

Organizzazione: ITALIAN EXHIBITION GROUP Luogo: Fiera di Vicenza.

Sito: https://abs.show/

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