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Fiere: calendario aprile-settembre 2026 - Bari
Data: dal 19 al 27 settembre Evento: FIERA CAMPIONARIA INTERNAZIONALE - 89esima edizione della manifestazione di riferimento per l'economia, la cultura e la tecnologia, con un'ampia offerta espositiva di beni di consumo.
Organizzazione: Nuova Fiera del Levante Luogo: Nuova Fiera del Levante.
ps://fieradellevante.it/eventi/89-campionaria-internazionale/
(RADIOCOR) 18-04-26 09:17:25 (0131) 5 NNNN