Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Fiere: calendario aprile-settembre 2026 - Bari

            Data: dal 19 al 27 settembre Evento: FIERA CAMPIONARIA INTERNAZIONALE - 89esima edizione della manifestazione di riferimento per l'economia, la cultura e la tecnologia, con un'ampia offerta espositiva di beni di consumo.

            Organizzazione: Nuova Fiera del Levante Luogo: Nuova Fiera del Levante.

            ps://fieradellevante.it/eventi/89-campionaria-internazionale/

            (RADIOCOR) 18-04-26 09:17:25 (0131) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.