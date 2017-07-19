Fiere: calendario agosto-ottobre 2026 - Vicenza

Data: dal 4 all'8 settembre Evento: VICENZAORO - Il luogo in cui si riunisce l'intera filiera del settore orafo, gioielliero e orologiero, in un contesto di eleganza, eccellenza e autentico Made in Italy.

Organizzazione: ITALIAN EXHIBITION GROUP Luogo: Fiera di Vicenza Sito: https://www.vicenzaoro.com/it Data: dal 4 all'8 settembre Evento: T.GOLD - La manifestazione internazionale dedicata ai macchinari per l'oreficeria e alle tecnologie piu' innovative applicate all'oro e ai gioielli.

Organizzazione: ITALIAN EXHIBITION GROUP Luogo: Fiera di Vicenza Sito: https://www.vicenzaoro.com/it/t.gold Data: dal 4 all'8 settembre Evento: VO VINTAGE - L'appuntamento di riferimento per l'orologeria e la gioielleria vintage di pregio.

Organizzazione: ITALIAN EXHIBITION GROUP Luogo: Fiera di Vicenza Sito: http://vovintage.com/it Data: dal 4 all'8 settembre Evento: PALAKISS SUMMER - L'evento di settembre e' dedicato alla gioielleria con la formula delivery.

Organizzazione: ITALIAN EXHIBITION GROUP Luogo: Fiera di Vicenza Sito: https://www.palakiss.com/it/fiera-del-gioiello-summer/ Data: dal 4 all'8 settembre Evento: SSEC - STORAGE & SOLAR EXPO CONFERENCE - L'evento B2B interamente dedicato al solare e allo storage energetico.

Organizzazione: ITALIAN EXHIBITION GROUP Luogo: Fiera di Vicenza Sito: https://cloud.ssec-expo.com/esponi-ita Data: dal 15 al 18 ottobre Evento: BILMENTE VICENZA - Fiera e' un vero viaggio nel mondo della creativita'. Abilmente e' il posto giusto per trovare materiali, tecniche, progetti e persone che accendono la voglia di creare. Tra gli stand trovi materiali selezionati, novita' di prodotto, strumenti da provare e soprattutto tante idee da portare a casa.

Organizzazione: ITALIAN EXHIBITION GROUP Luogo: Fiera di Vicenza Sito: https://www.abilmente.org/it/vicenza Data: dal 27 al 29 ottobre Evento: A&T - Punto d'incontro per l'industria manifatturiera che vuole crescere ed evolvere.

Tre giorni per scoprire tecnologie, innovazioni e competenze dedicate a chi produce e vuole farlo meglio.

Organizzazione: ITALIAN EXHIBITION GROUP Luogo: Fiera di Vicenza Sito: https://www.aetexpo.it/it Data: dal 27 al 29 ottobre Evento: ABS EUROPE - Fiera e conferenza in Italia e nell'Europa meridionale dedicata esclusivamente ai settori degli adesivi, dei sigillanti, dei nastri, delle colle, delle resine, dei rivestimenti, dei laminati e delle pellicole.

Organizzazione: ITALIAN EXHIBITION GROUP Luogo: Fiera di Vicenza.

Sito: https://abs.show/

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