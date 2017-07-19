Fiere: calendario agosto-ottobre 2026 - Torino
Data: dall'8 all'11 ottobre Evento: CASALIA - Evento sul mondo dell'abitare. Uno spazio in cui home, furniture, design, materials e lifestyle si incontrano per dare forma a visioni contemporanee, soluzioni innovative e nuove idee di vivere la casa.
Organizzazione: Lingotto Fiere Luogo: Lingotto Fiere Sito: https://lingottofiere.it/events/casalia/ Data: dall'8 al 10 ottobre Evento: 57ESIMO CONGRESSO INTERNAZIONALE SIDO - Beyond Alignment: Interdisciplinarita', intelligenza artificiale e competenza clinica nella pianificazione ortodontica Organizzazione: Lingotto Fiere Luogo: Lingotto Fiere Sito: ttps://lingottofiere.it/events/congresso-internazionale-sido/ Data: dal 10 all'11 ottobre Evento: IDEASPOSA - Fiera dedicata al matrimonio e SPOSICLUB Organizzazione: Lingotto Fiere Luogo: Lingotto Fiere Sito: https://lingottofiere.it/events/ideasposa-2/ Data: dal 30 ottobre all'1 novembre Evento: ARTISSIMA - Fiera internazionale d'arte contemporanea Organizzazione: Lingotto Fiere Luogo: Lingotto Fiere Sito: https://lingottofiere.it/events/artissima-3/ Data: dal 29 ottobre all'1 novembre Evento: C2C FESTIVAL - Il festival mette in mostra alcune delle evoluzioni piu' audaci della scena musicale avant-pop.
Organizzazione: Lingotto Fiere Luogo: Lingotto Fiere.
Sito: https://lingottofiere.it/events/c2c-festival-3/
(RADIOCOR) 01-08-26 09:16:00 (0109) 5 NNNN