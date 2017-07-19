Fiere: calendario agosto-ottobre 2026 - Parma
Data: dal 12 al 20 settembre Evento: IL SALONE DEL CAMPER - Appuntamento di riferimento per il turismo en plein air in Italia.
Organizzazione: Fiere di Parma S.p.a.
Luogo: Quartiere fieristico Sito: https://www.salonedelcamper.it/ Data: dal 3 all'11 ottobre Evento: MERCANTEINFIERA - Da oltre 40 anni il piu' grande appuntamento in Europa dedicato al mondo dell'antiquariato, del modernariato di design e del collezionismo Organizzazione: Fiere di Parma S.p.a.
Luogo: Quartiere fieristico Sito: https://www.mercanteinfiera.it/ Data: dal 3 al 4 ottobre e dal 9 all'11 ottobre Evento: MERCANTEINFIERA - 23esima EDIZIONE MOSTRA MERCATO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA Organizzazione: Fiere di Parma S.p.a.
Luogo: Quartiere fieristico Sito: https://www.artparmafair.it/ Data: dal 7 al 9 ottobre Evento: SALONE INTERNAZIONALE DEL FLOROVIVAISMO E DEL PAESAGGIO - Manifestazione internazionale di riferimento per le aziende e i professionisti del comparto florovivaistico e del paesaggio.
Organizzazione: Fiere di Parma S.p.a.
Luogo: Quartiere fieristico Sito: https://www.artparmafair.it/ Data: dal 15 al 17 ottobre Evento: DENTAL SHOW - punto d'incontro tra innovazione, business e networking.
Organizzazione: Fiere di Parma S.p.a.
Luogo: Quartiere fieristico Sito: https://colloquium.dental/ Data: dal 27 al 30 ottobre Evento: CIBUS TEC - Evento che guida l'innovazione, evolvendosi continuamente per promuovere il progresso tecnologico nell'industria alimentare e delle bevande.
Organizzazione: Fiere di Parma S.p.a.
Luogo: Quartiere fieristico.
Sito: https://www.cibustec.it/it/home/index.php
(RADIOCOR) 01-08-26 09:16:50 (0119) 5 NNNN