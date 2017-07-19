Fiere: calendario agosto-ottobre 2026 - Montichiari
Data: dal 12 al 13 settembre Evento: FIERA DELL'ELETTRONICA - La manifestazione sara' arricchita da un programma di eventi speciali destinati ai radioamatori, ai collezionisti di radio d'epoca e agli esperti del radiantismo.
Organizzazione: CENTRO FIERA S.p.A.
Luogo: Quartiere fieristico Sito: https://www.radiantistica.it/ Data: dal 19 al 20 settembre Evento: FESTIVAL DEI MOTORI - Manifestazione regionale dedicata al mondo dei motori Organizzazione: CENTRO FIERA S.p.A.
Luogo: Quartiere fieristico Sito: http://www.centrofiera.it/ Data: dal 19 al 20 settembre Evento: MOSTRA MERCATO E SCAMBIO - Mostra scambio regionale di auto, moto e accessori d'epoca.
Organizzazione: CENTRO FIERA S.p.A.
Luogo: Quartiere fieristico Sito: https://www.centrofiera.it/ Data: dall'8 al 10 ottobre Evento: REAS - Salone Internazionale dell'Emergenza.
Organizzazione: CENTRO FIERA S.p.A.
Luogo: Quartiere fieristico Sito: .it/manifestazioni/reas-salone-internazionale-emergenza-2026/ Data: dal 23 al 25 ottobre Evento: FAZI - Fiera Agricola Zootecnica Italiana e' la manifestazione dedicata al settore primario, attrezzature agricole e zootecnia.
Organizzazione: CENTRO FIERA S.p.A.
Luogo: Quartiere fieristico.
Sito: https://www.centrofiera.it/manifestazioni/fazi2026/
(RADIOCOR) 01-08-26 09:16:20 (0113) 5 NNNN