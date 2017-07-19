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            Fiere: calendario agosto-ottobre 2026 - Cremona

            Data: 13 settembre Evento: UN MILIONE DI GIOCATTOLI - 79esima edizione della mostra-mercato dedicata ai giocattoli d'epoca e da collezione.

            Organizzazione: Associazione Italiana del Giocattolo d'Epoca e da Collezione Luogo: Fiera di Cremona Sito: https://aigec.it/ Data: dal 2 al 4 ottobre Evento: CREMONA MUSICA26 - Manifestazione dedicata alla musica e agli strumenti musicali.

            Organizzazione: CremonaFiere Luogo: Fiera di Cremona Sito: https://cremonamusica.com/ Data: dal 17 al 18 ottobre Evento: PETSFESTIVAL - fiera dedicata al mondo degli animali.

            Organizzazione: CremonaFiere Luogo: Fiera di Cremona.

            Sito: https://petsfestival.eu/

            (RADIOCOR) 01-08-26 09:16:45 (0118) 5 NNNN

              


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