Fiere: calendario agosto-ottobre 2026 - Bergamo
Data: dal 5 al 7 settembre Evento: FIERA DI SANT'ALESSANDRO - Manifestazione dedicata alla filiera del mondo contadino, consolidato appuntamento che da ben dodici secoli riunisce i principali attori del Settore Primario.
Organizzazione: Promoberg Luogo: Fiera Bergamo Sito: https://www.fieradisantalessandro.it/ Data: dal 16 al 17 settembre Evento: SAFETY EXPO SICUREZZA SUL LAVORO - Fiera nazionale sulla salute e la sicurezza sul lavoro Organizzazione: Promoberg Luogo: Fiera Bergamo Sito: https://www.safetyexpo.it/sicurezza-sul-lavoro Data: dal 23 al 24 settembre Evento: B2CHEESE - Fiera internazionale B2B dedicata esclusivamente al settore lattiero-caseario.
Organizzazione: Promoberg Luogo: Fiera Bergamo Sito: https://b2cheese.it/it/ Data: dall'1 al 4 ottobre Evento: BERGAMO CREATTIVA - Fiera internazionale e nazionale dedicata alle arti manuali, all'hobbistica e alla creativita'.
Organizzazione: Promoberg Luogo: Fiera Bergamo Sito: https://www.fieracreattiva.it/bergamo-creattiva/ Data: dal 21 al 22 ottobre Evento: BEAUTY TO BUSINESS - Fiera sulla cosmesi, profumeria ed erboristeria.
Organizzazione: Promoberg Luogo: Fiera Bergamo Sito: ttps://www.aefi.it/it/manifestazione/beauty-to-business-2026/ Data: dal 28 ottobre all'1 novembre Evento: FIERA CAMPIONARIA Luogo: Fiera Bergamo Sito:.
https://www.aefi.it/it/manifestazione/fiera-campionaria-2026/
(RADIOCOR) 01-08-26 09:16:15 (0112) 5 NNNN