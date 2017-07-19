Fiera Torino: calendario gennaio-febbraio 2026
Data: dal 30 gennaio all'1 febbraio Evento: HYROX - una gara globale di fitness per tutti. I partecipanti provenienti da tutto il mondo competono esattamente nello stesso formato.
Organizzazione: Lingotto Fiere Luogo: Lingotto Fiere Sito: https://hyroxitaly.com/event/hyrox-turin/ Data: dall'11 al 13 febbraio Evento: AUTOMATION & TESTING - la fiera delle soluzioni tecnologiche 4.0 - 5.0.
Organizzazione: A&T srl Luogo: Lingotto Fiere.
Sito: https://lingottofiere.it/events/automation-testing-2/
