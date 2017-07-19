Fiera Milano: calendario Gennaio-Febbraio 2026

Data: dal 20 al 22 gennaio Evento: FIERA MILANO UNICA - la piu' importante fiera internazionale per i tessuti e accessori di alta gamma.

Organizzazione: SITEX S.p.A.

Luogo: Rho-Fieramilano Sito: https://www.milanounica.it/it Data: dal 20 al 22 gennaio Evento: PTE - PromotionTrade Exhibition - l'unico appuntamento in Italia per far incontrare gli operatori della catena produttiva e distributiva del mondo promozionale.

Organizzazione: Fiera Milano S.p.A.

Luogo: Rho-Fieramilano Sito: https://www.promotiontradeexhibition.it/ Data: dal 22 al 25 gennaio Evento: MILANO HOME - la piazza di incontro di tutta la community del mondo casa.

Organizzazione: Fiera Milano S.p.A.

Luogo: Rho-Fieramilano Sito: https://www.milanohome.com/ Data: dal 22 al 25 gennaio Evento: QUICK&MORE | Home Supplies Exhibition - l'evento fieristico dedicato alla distribuzione di articoli casa, decorazioni per le festivita' ed oggettistica rivolto ai rivenditori che cercano assortimento di prodotti in serie a prezzi competitivi.

Organizzazione: Fiera Milano S.p.A.

Luogo: Rho-Fieramilano Sito: https://www.quickandmoreexhibition.it/ Data: dal 31 gennaio al 2 febbraio Evento: MIDO Eyewear Show - una manifestazione che rappresenta l'intera filiera produttiva, la sola con oltre 1.200 espositori da 50 paesi e visitatori da 160 nazioni.

Organizzazione: IES INTERNATIONAL EYEWEAR SOLUTIONS Srl Luogo: Rho-Fieramilano Sito: https://www.mido.com/ Data: dal 10 al 12 febbraio Evento: BIT26 - la piazza di incontro di chi progetta e valorizza prodotti turistici e servizi innovativi; racconta il viaggio come il modo piu' autentico e significativo per vivere il tempo libero; crea valore nella filiera; e' capace di ispirare comunita' e viaggiatori.

Organizzazione: Fiera Milano S.p.A.

Luogo: Rho-Fieramilano Sito: https://bit.fieramilano.it/ Data: dall'11 al 13 febbraio Evento: LINEAPELLE - mostra internazionale di pelli, accessori, componenti, tessuti, sintetici e modelli.

Organizzazione: Fiera Milano S.p.A.

Luogo: Rho-Fieramilano Sito: https://www.lineapelle-fair.it/it Data: dal 18 al 20 febbraio Evento: MYPLANT & GARDEN - International Green Expo - una fiera professionale dell'orto-florovivaismo, del garden e del paesaggio in Italia.

Organizzazione: VGroup e Italian Exhibition Group Luogo: Rho-Fieramilano Sito: http://myplantgarden.com/ Data: dal 21 al 23 febbraio Evento: SI'| SPOSAITALIA COLLEZIONI - l'evento bridal europeo inserito nel calendario globale della moda.

Organizzazione: Fiera Milano S.p.A.

Luogo: Rho-Fieramilano Sito: https://sposaitaliacollezioni.fieramilano.it/ Data: dal 21 al 23 febbraio Evento: MILANO FASHION&JEWELS - la manifestazione in cui stile, design e ricerca si incontrano per dar vita a proposte originali, accostamenti inaspettati e idee innovative.

Organizzazione: Fiera Milano S.p.A.

Luogo: Rho-Fieramilano Sito: https://www.milanofashionjewels.com/ Data: dal 22 al 24 febbraio Evento: MIPEL129 - una fiera internazionale dedicata alla pelletteria e agli accessori moda.

Organizzazione: Assocalzaturifici Luogo: Rho-Fieramilano.

Sito: https://mipel.com/mipel-129/

(RADIOCOR) 01-01-26 09:15:05 (0120) 5 NNNN