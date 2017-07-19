Fibercop: Vigliotti, finanziamo 1 mld, obiettivo target Ue e focus su aree remote

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 22 mag - L'accordo firmato dalla Bei con FiberCop per un finanziamento fino a un miliardo di euro "e' un investimento fondamentale per il sistema Paese, per la connettivita'. La digitalizzazione puo' rendere migliori le connessioni soprattutto nelle aree piu' remote laddove non si riesce proprio ad arrivare. Il tema della connessione e' anche un tema di inclusione oltre che ovviamente di innovazione, di capacita' di essere competitivi in tutte le aree del Paese". Lo ha detto a Radiocor Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei, in occasione della sua partecipazione al Festival dell'Economia di Trento organizzato da Sole 24 Ore e Trentino Marketing. "L'obiettivo e' di rispettare i target" europei e "fare in modo di essere pronti a raggiungerli. Noi non interveniamo mai da soli nei progetti di finanziamento, quello che per noi e' importante e' fare da catalizzatore degli investimenti" e, in questo caso la Bei si accompagna "a un'azienda cosi' innovativa e cosi' importante per un Paese come l'Italia".

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