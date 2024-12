Fibercop: prosegue investimenti in fibra, in Umbria avviati lavori in 25 Comuni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 dic - Fibercop prosegue gli investimenti in fibra. In Umbria ad oggi i lavori sono stati avviati in 25 comuni: 20 Perugia, 5 Terni. Sono stati collegati 21.107 civici sugli oltre 56.400 previsti entro giugno 2026. L'obiettivo del piano e' portare collegamenti ultraveloci in 88 comuni umbri.

L'investimento in Umbria, ricorda la nota, rientra nel piu' vasto programma di interventi previsti dal lotto 3 del bando che comprende anche Molise, Abruzzo e Marche, dal valore complessivo di oltre 500 milioni di euro che includono il contributo pubblico attraverso i fondi del Pnrr e la quota di investimento diretto da parte di FiberCop.

'La nuova infrastruttura che stiamo realizzando consentira' di navigare alla velocita' di 1 Gigabit al secondo - ha dichiarato Gianni Crocetti, responsabile Operations Area Nord Est di FiberCop - che vuol dire abilitare un'ampia gamma di servizi digitali di cui potranno beneficiare cittadini, imprese e amministrazioni locali: tra questi la possibilita' di potenziare la rete per effettuare lo smart working, streaming in hd, telemedicina e i servizi tipici delle smart city come ad esempio la gestione dei flussi di traffico, dell'illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale'.

FiberCop conferma in questo modo la sua attenzione all'Umbria dove e' presente con oltre 150 dipendenti e 9 tra uffici e sedi operative.

