Festival dell'Economia: Il Sole 24 Ore presenta Manifesto dell'Educazione Finanziaria

10 punti per accrescere consapevolezza di giovani e famiglie (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 mag - Un progetto mirato ad accrescere la consapevolezza e la cultura finanziaria dei giovani e delle famiglie italiane, vista l'importanza di questi temi per la vita di tutti i cittadini.

E' questo l'obiettivo del primo Manifesto dell'Educazione Finanziaria del Sole 24 Ore presentato oggi ufficialmente al Festival dell'Economia di Trento alla presenza di Mirja Cartia d'Asero (amministratrice delegata Gruppo 24 ORE), e Fabio Tamburini (direttore Il Sole 24 Ore, Radiocor e Radio 24 e presidente del Comitato Scientifico del Festival dell'Economia di Trento). Il manifesto, sottoscritto da una rappresentanza della comunita' accademica italiana, e' articolato in 10 punti - educazione, giovani e donne, longevita', risparmiatori, sicurezza, investimenti, alleanza, sostenibilita', tecnologie, futuro - e vuole proporre un'alleanza dei saperi tra interlocutori autorevoli come scuole, universita', banche, organi di informazione accreditati e specializzati.

I numeri dell'economia sono sempre piu' importanti, le competenze per comprenderli sempre piu' essenziali ed in un contesto macroeconomico e geopolitico molto articolato, Il Sole 24 Ore ritiene indispensabile, attraverso il Manifesto, divulgare e promuovere le competenze di base dell'educazione finanziaria ad ogni livello dei contesti accademici come ponte e preparazione verso le istituzioni del paese e il mondo del lavoro "I numeri dell'economia sono sempre piu' importanti, le competenze per comprenderli sono sempre piu' essenziali In un contesto macro-economico e geo-politico sempre piu' articolato, si ritiene indispensabile divulgare e promuovere le competenze di base dell'educazione finanziaria ad ogni livello dei contesti accademici come ponte e preparazione verso le istituzioni del paese e il mondo del lavoro", si legge nel Manifesto. "A tale fine abbiamo riassunto i 10 principi alla base della promozione dell'educazione e la cultura finanziaria, cominciando dalle scuole superiori fino alle universita'", si sottolinea.

