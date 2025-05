Festival dell'economia di Trento: incontri con l'Autore -3

ORE 16,15 'Benvenuta intelligenza' I protagonisti: Claudio Cainelli, presidente Fondazione Vrt, Patrizia Galvagni, presidente Fondazione Caritro, Pierangelo Soldavini, Il Sole 24 Ore Format: Dialogo Tema: Intelligenza Artificiale PRESSO: Museo Diocesano - Sala degli Arazzi ORE 16,30 'Geopolitica dello spazio' I protagonisti: Emilio Cozzi, giornalista, Luca De Biase, Il Sole 24 Ore Format: Dialogo Tema: Geopolitica PRESSO: Piazza Fiera ORE 18,00 'Ritrovare l'umano' I protagonisti: Massimo Lapucci, International Fellow AI Yale University, Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer Intesa Sanpaolo, Sebastiano Maffettone, Universita' Luiss Guido Carli Format: Panel Tema: Attualita' PRESSO: Palazzo Sardagna - Sala delle Scienze 25 MAGGIO --------- ORE 10,00 'Premio letterario di Saggistica Economica e Sociale Il Sole 24 Ore' Presentazione del libro vincitore della terza edizione del premio istituito da Il Sole 24 Ore per individuare opere letterarie inedite e meritevoli, in grado di aggiungere un contributo significativo nella divulgazione e nell'evoluzione delle tematiche piu' rilevanti nell'agenda del prossimo futuro I protagonisti: Debora De Nuzzo Format: Dialogo Tema: Attualita' PRESSO: Palazzo Benvenuti - Sala Nones ORE 10,30 'Francesco Micheli, il capitalista riluttante: confessioni dal centro del potere' I protagonisti: Francesco Micheli, imprenditore, Paolo Bricco, Il Sole 24 Ore Format: Dialogo Tema: Attualita' PRESSO: Palazzo Sardagna - Sala delle Scienze ORE 11,30 'Per un governo che ami il mercato' I protagonisti: Claudio De Vincenti, Luiss Institute for European Analysis and Policy, Universita' Luiss Guido Carli, Marcello Messori, Istituto universitario europeo Format: Dialogo Tema: Politica economica PRESSO: Palazzo Benvenuti - Sala Nones ORE 12,00 'Le grandi ipocrisie sul clima' I protagonisti: Roger Abravanel, Director emeritus Mckinsey, saggista. Luca D'Agnese, Dirigente d'azienda, CDP equity, Laura Bettini, Radio 24 - Il Sole 24 Ore Format: Dialogo Tema: Sostenibilita' PRESSO: Palazzo Sardagna - Sala delle Scienze ORE 12,30 'No tu no. Che fine fa un Paese dove la sanita' non e' per tutti' I protagonisti: Barbara Gobbi, Il Sole 24 Ore, Rosanna Magnano, Radio 24 - Il Sole 24 Ore, Marco Pagniello, responsabile Caritas Italia, Alessandro Rosina, Universita' Cattolica del Sacro Cuore, Gigi Donelli, Radio 24 - Il Sole 24 Ore Format: Dialogo Tema: Sostenibilita' PRESSO: Palazzo Trentini - Sala Aurora ORE 14,30 'Transizione 5.0: L'innovazione come antidoto ai rischi geopolitici e industriali' I protagonisti: Marco Belardi, Consulente MIMIT, Laura La Posta, Il Sole 24 Ore Format: Dialogo Tema: Geopolitica PRESSO: Palazzo Trentini - Sala Aurora ORE 15,00 'Senza giri di parole' I protagonisti: Carlo Cottarelli, Direttore Programma di Educazione per le Scienze Economiche e Sociali, Universita' Cattolica del Sacro Cuore, Enrico Franco, Il Corriere del Trentino Format: Dialogo Tema: Attualita' PRESSO: Palazzo Sardagna - Sala delle Scienze ORE 16,30 'Policrisi e la sostenibilita' dello sviluppo' I protagonisti: Luigi Paganetto, Universita' di Roma Tor Vergata, Gerardo Graziola, Radiocor - Il Sole 24 Ore Format: Dialogo Tema: Geopolitica.

