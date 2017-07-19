Festival dell'economia di Trento: il Fuori Festival -7

23 MAGGIO --------- ORE 16,30 "Intelligenza sensoriale ed emotiva: un laboratorio olfattivo" I protagonisti: Laura Bosetti Tonatto, creatrice di profumi, Anna D'Errico, The Neurosmellist, Nicoletta Polla Mattiot, HTSI - Il Sole 24 Ore Format: Panel Tema: Parole d'ordine PRESSO: Museo Diocesano - Sala degli Arazzi ORE 16,30 "Diritti a fumetti" Lo Studio d'Arte Andromeda porta al Festival dell'Economia di Trento l'incontro con un importante autore: Gianluca Costantini, firma di libri a fumetti dal taglio giornalistico come 'Fedele alla linea" e 'Libia'. Il suo lavoro e' da sempre impegnato in tematiche politiche e sociali concentra le sue storie sui diritti umani, soprattutto sulle condizioni dei detenuti in Bahrain.

Format: Panel Tema: Parole d'ordine PRESSO: MUSE - Giardino ORE 17,00 'Il potere dell'identita': il branding geopolitico nel nuovo ordine globale' Presso Casa Europa, un dialogo con Stefania Di Bartolomeo, CEO Physis Investment, Christian Lungarotti, Consigliere diplomatico, Ministero degli Esteri, e Carlo Alberto Pratesi, professore di Marketing, Universita' Roma Tre Format: Panel Tema: Mondo Imprese PRESSO: Piazza Duomo ORE 17,30 'Economia della cura o cura dell'Economia?' PARIDEE presenta Elasti: di ambizioni, di maschi, di lavori e di altre catastrofi I protagonisti: Isabella Della Valle, Il Sole 24 Ore, Claudia De Lillo, giornalista Format: Panel Tema: Mondo Imprese PRESSO: MUSE - Lobby ORE 17,30 "Passaggio generazionale e filantropia. Gestire la ricchezza: visione, responsabilita', tempo' I protagonisti: Laura Biancalani, direttore generale Andrea Bocelli Foundation; Silvia Gualdani; Antonio Martino; Antonio Tomassini Format: Panel Tema: Mondo Imprese PRESSO: Hotel NH Trento ORE 18,00 "dUE chiacchiere sull'Europa: Educazione civica europea nelle scuole" Presso Casa Europa in Piazza Duomo, incontro con la Fondazione Megalizzi e Europe Direct Trentino Format: Panel Tema: Mondo Imprese PRESSO: Piazza Duomo ORE 18,30 "2024 - TECNO - 24Ore Podcast Live" I protagonisti: Enrico Pagliarini, Radio 24 - Il Sole 24 Ore, Luca Salvioli, Il Sole 24 Ore Format: Liveshow Tema: Musica e intrattenimento PRESSO: Piazza Fiera ORE 19,00 'MACRO - 24Ore Podcast Live' I protagonisti: Daniele Bellasio, Vice Direttore Il Sole 24 Ore, Luca Mari, Universita' Cattolica del Sacro Cuore Format: Liveshow Tema: Musica e intrattenimento PRESSO: Piazza Fiera ORE 19,30 "33 Trentini" Format: Liveshow Tema: Live Radio 24 PRESSO: Piazza Fiera ORE 20,30 "Twin Violins Experience' I protagonisti: Stefano Biolchini, Il Sole 24 Ore, Twin Violins, violinisti Format: Liveshow Tema: Musica e intrattenimento PRESSO: Filarmonica ORE 21,00 'Arisa: la "magica favola" di una voce e di una vita, tra sfide e maturita'' I protagonisti: Arisa, cantautrice, Marta Cagnola, Radio 24 - Il Sole 24 Ore Format: Liveshow Tema: Musica e intrattenimento PRESSO: Teatro Sociale ORE 21,30 'DJ Set in Piazza Fiera' Format: Liveshow Tema: Musica e intrattenimento PRESSO: Piazza Fiera 24 MAGGIO --------- ORE 10,00 'Il domani e' oggi: il valore dell'indipendenza finanziaria per donne e giovani' Presso la cloud di Confcooperative in Piazza Duomo incontro (a cura di Cooperazione Trentina) con Paola Bongini, prof.ssa Universita' Bicocca. A seguire laboratorio con Chiara Cristini, ricercatrice IRES FVG Format: Panel Tema: Mondo Imprese.

PRESSO: Piazza Duomo

(RADIOCOR) 16-05-26 11:16:00 (0226) 5 NNNN