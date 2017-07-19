Festival dell'economia di Trento: il Fuori Festival -6

23 MAGGIO --------- ORE 16,30 'Intelligenza sensoriale ed emotiva: un laboratorio olfattivo' I protagonisti: Laura Bosetti Tonatto, creatrice di profumi, Anna D'Errico, The Neurosmellist, Nicoletta Polla Mattiot, HTSI - Il Sole 24 Ore Format: Panel Tema: Parole d'ordine PRESSO: Museo Diocesano - Sala degli Arazzi ORE 16,30 'Diritti a fumetti' Lo Studio d'Arte Andromeda porta al Festival dell'Economia di Trento l'incontro con un importante autore: Gianluca Costantini, firma di libri a fumetti dal taglio giornalistico come 'Fedele alla linea' e 'Libia'. Il suo lavoro e' da sempre impegnato in tematiche politiche e sociali concentra le sue storie sui diritti umani, soprattutto sulle condizioni dei detenuti in Bahrain.

Format: Panel Tema: Parole d'ordine PRESSO: MUSE - Giardino ORE 17,00 'Il potere dell'identita': il branding geopolitico nel nuovo ordine globale' Presso Casa Europa, un dialogo con Stefania Di Bartolomeo, CEO Physis Investment, Christian Lungarotti, Consigliere diplomatico, Ministero degli Esteri, e Carlo Alberto Pratesi, professore di Marketing, Universita' Roma Tre Format: Panel Tema: Mondo Imprese PRESSO: Piazza Duomo ORE 17,30 'Economia della cura o cura dell'Economia?' PARIDEE presenta Elasti: di ambizioni, di maschi, di lavori e di altre catastrofi I protagonisti: Claudia De Lillo, giornalista, Isabella Della Valle, Il Sole 24 Ore, Patrizia Galvagni, presidente Consiglio di Gestione Fondazione Caritro, Alessandra Festi, imprenditrice Roverplastik, Confindustria Trento, Francesca Devescovi, consigliera delegata Feltrinelli Education, Luciana Padergnana, sindaca Comune di Terzolas Format: Panel Tema: Mondo Imprese PRESSO: MUSE - Lobby ORE 17,30 'Passaggio generazionale e filantropia. Gestire la ricchezza: visione, responsabilita', tempo' I protagonisti: Alessandro Galimberti, Il Sole 24 Ore, Claudio Bertelli, imprenditore Nautica Bertelli; Laura Biancalani, direttore generale Andrea Bocelli Foundation; Silvia Gualdani, Amministratore Delegato, ABF Philanthropy Advisors; Antonio Martino, Of Counsel e Co-Head Sector Private Client, DLA Piper; Antonio Tomassini, Tax Partner, DLA Piper Format: Panel Tema: Mondo Imprese PRESSO: Hotel NH Trento ORE 18,00 'dUE chiacchiere sull'Europa: Educazione civica europea nelle scuole' Presso Casa Europa in Piazza Duomo, incontro con la Fondazione Megalizzi e Europe Direct Trentino Format: Panel Tema: Mondo Imprese PRESSO: Piazza Duomo ORE 18,30 '2024 - TECNO - 24Ore Podcast Live' I protagonisti: Enrico Pagliarini, Radio 24 - Il Sole 24 Ore, Luca Salvioli, Il Sole 24 Ore Format: Liveshow Tema: Musica e intrattenimento PRESSO: Piazza Fiera ORE 19,00 'MACRO - 24Ore Podcast Live' I protagonisti: Daniele Bellasio, Vice Direttore Il Sole 24 Ore, Luca Mari, Universita' Cattolica del Sacro Cuore Format: Liveshow Tema: Musica e intrattenimento PRESSO: Piazza Fiera ORE 19,30 '33 Trentini' I protagonisti: Off Topic Format: Liveshow Tema: Live Radio 24 PRESSO: Piazza Fiera ORE 20,30 'Twin Violins Experience' I protagonisti: Stefano Biolchini, Il Sole 24 Ore, Twin Violins, violinisti Format: Liveshow Tema: Musica e intrattenimento PRESSO: Filarmonica ORE 21,00 'Arisa: la 'magica favola' di una voce e di una vita, tra sfide e maturita'' I protagonisti: Arisa, cantautrice, Marta Cagnola, Radio 24 - Il Sole 24 Ore Format: Liveshow Tema: Musica e intrattenimento PRESSO: Teatro Sociale ORE 21,30 'DJ Set in Piazza Fiera' Format: Liveshow Tema: Musica e intrattenimento PRESSO: Piazza Fiera 24 MAGGIO --------- ORE 10,00 'Il domani e' oggi: il valore dell'indipendenza finanziaria per donne e giovani' Presso la cloud di Confcooperative in Piazza Duomo incontro (a cura di Cooperazione Trentina) con Paola Bongini, prof.ssa Universita' Bicocca. A seguire laboratorio con Chiara Cristini, ricercatrice IRES FVG Format: Panel Tema: Mondo Imprese.

PRESSO: Piazz

(RADIOCOR) 21-05-26 07:33:50 (0031) 5 NNNN