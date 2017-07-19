Festival dell'economia di Trento: i panel

20 MAGGIO --------- ORE 9,45 'L'Italia non e' un Paese per giovani, come puo' diventarlo' I protagonisti: Alessandro Benetton, presidente Mundys e Edizione; Lavinia Biagiotti Cigna, presidente e ceo Biagiotti Group; Diana Bracco, presidente e ceo Gruppo Bracco (videomessaggio); Marina Brambilla, rettrice Universita' degli Studi di Milano; Angelica Migliorisi, Il Sole 24 Ore; Alessandro Molinari, amministratore delegato e direttore generale Itas Mutua; Fabio Tamburini, Il Sole 24 Ore Format: Panel Tema: Lavoro PRESSO: Teatro Sociale ORE 10,00 'Dialoghi sull'energia, universita' e territori' I protagonisti: Alberto Bellin, ingegnere delle acque e idrologo; Franco Bernabe', presidente Universita' di Trento; Cheo Condina, Radiocor Il Sole 24 Ore; Flavio Deflorian, rettore Universita' di Trento; Giulia Genuardi, direttore Fondazione Enel; Marco Zigon, cavaliere del lavoro Format: Panel Tema: Energia PRESSO: Palazzo Geremia - Sala di Rappresentanza ORE 10,00 'Europa e coesione territoriale, il diritto di rimanere a vivere nel luogo che ciascuno chiama casa' I protagonisti: Osvaldo De Paolini, vicedirettore Il Giornale; Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo Commissione europea; Maurizio Fugatti, presidente della Provincia Autonoma di Trento; Maurizio Gardini, presidente Confcooperative; Roberto Simoni, presidente Cooperazione Trentina Format: Panel Tema: Attualita' PRESSO: Sala della Federazione Trentina della Cooperazione - inCooperazione ORE 10,15 'L'euro, il dollaro e mister Trump' I protagonisti: Donato Masciandaro, Universita' Bocconi Format: Keynote speech Tema: Politiche economiche PRESSO: Camera di Commercio - Sala Calepini ORE 10,00 'I dazi di Trump: tanto rumore per nulla', evento in collaborazione con la Scuola di Studi Internazionali dell'Universita' di Trento I protagonisti: Alessia Amighini, Universita' del Piemonte Orientale; Alessandro Fontana, direttore centro studi Confindustria; Stefano Schiavo, Universita' di Trento; Luigi Federico Signorini, economista, gia' direttore generale Banca d'Italia; Pauline Wibaux, economista Cepii - Traduzione simultanea Format: Panel Tema: Attualita' PRESSO: Palazzo Sardagna - Sala delle Scienze ORE 10,30 'Governare le citta'' I protagonisti: Mario Conte, sindaco di Treviso; Marco Ferrando, vicedirettore Avvenire; Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale; Franco Ianeselli, sindaco di Trento; Carlo Masci, sindaco di Pescara; Giuseppe Sala, sindaco di Milano Format: Panel Tema: Trasformazione urbana PRESSO: Palazzo della Regione - Sala di Rappresentanza ORE 12,00 'Nuove regole per trasparenza, inclusione e parita' di genere' I protagonisti: Tatiana Biagioni, presidente Avvocati Giuslavoristi Italiani; Paola Boromei, chief operating officer Gruppo Il Sole 24 ORE; Vitaliano D'Angerio, Il Sole 24 Ore; Enzo de Fusco, founder De Fusco Labour & Legal; Gift - Flavia Onwuelo, studentessa di diritto Format: Panel Tema: Lavoro e nuove professioni PRESSO: Palazzo Benvenuti - Sala Nones ORE 12,00 'Regole o primato degli interessi, questione morale o questione giuridica' I protagonisti: Federico Maurizio d'Andrea, presidente Odv, Banco BPM e Leonardo; Francesco Greco, consigliere per la legalita' e la sicurezza urbana del sindaco di Roma; Elio Lannutti, presidente Adusbef; Valeria Mastroiacovo, Universita' degli Studi di Foggia; Luigi Monfredi, viceredattore Rainews24 Format: Panel Tema: Politica economica PRESSO: Camera di commercio - Sala Calepini ORE 12,15 'Cosa cambia per imprese, banche e risparmiatori con la riforma del mercato dei capitali' I protagonisti: Andrea Corona, consulente finanziario; Paolo Di Benedetto, presidente Fondo nazionale di Garanzia; Federico Freni, sottosegretario di stato per l'economia e le finanze; Luigi Orsi, avvocato studio legale Ntcm; Lando Sileoni, segretario generale Fabi, Federazione autonoma bancari italiani; Maurizio Tamagnini, ceo FSI; Gianfranco Ursino, Il Sole 24 Ore Format: Panel Tema: Politiche economiche PRESSO: Palazzo della Regione - Sala di Rappresentanza ORE 12,15 'Infrastrutture e priorita'' I protagonisti: Diego Cattoni, a.d. Autostrada del Brennero; Arrigo Giana, a.d. Autostrade per l'Italia; Manuela Perrone, Il Sole 24 Ore; Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Format: Dialogo Tema: Attualita' PRESSO: Teatro Sociale ORE 12,15 'Guerra e Pace' I protagonisti: Ferruccio de Bortoli; Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo Pirelli Format: Dialogo Tema: Attualita' PRESSO: Palazzo Geremia - Sala di Rappresentanza ORE 14,15 'Libri e democrazia' I protagonisti: Michelangelo Agrusti, presidente Confidustria AA; Stefano Biolchini, Il Sole 24 Ore; Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Galileo Lorenzo Sciarretta, policy advisor; Paola Severino, presidente, School of Law, Universita' Luiss Guido Carli Format: Panel Tema: Attualita' PRESSO: Palazzo della Regione - Sala di rappresentanza ORE 14,15 'L'industria dell'auto in Europa: Caporetto o rilancio?' I protagonisti: Nicola Armaroli, dirigente di ricerca CNR; Antonella Bruno, Managing Director Stellantis Italy; Filomena Greco, Il Sole 24 Ore; Giovanni Primo Quagliano, presidente Centro studi Promotor; Antonio Sileo, program director fondazione Eni Enrico Mattei Format: Panel Tema: Energia.

PRESSO: Fondazione Caritro

(RADIOCOR) 16-05-26 11:00:00 (0179) 5 NNNN