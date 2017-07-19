Festival dell'economia di Trento: i panel -9

23 MAGGIO --------- ORE 9,45 'L'era dei predatori' I protagonisti: Riccardo Barlaam, Il Sole 24 Ore; Mario Capanna, scrittore; Enzo Fortunato, presidente del pontificio comitato per la giornata mondiale dei bambini; Marco Magnani, Universita' Luiss Guido Carli; Pietro Modiano, economista ex banchiere; Tawakkol Karman, Premio Nobel per la Pace 2011 Format: Panel Tema: Attualita' PRESSO: Filarmonica ORE 9,45 'Redditi in stagnazione, ricchezza in aumento' I protagonisti: Paolo Acciari, dirigente generale, Ministero dell'Economia e delle Finanze; Vincenzo Boccia, presidente della Socie'te' des membres de la le'gion d'honneur en Italie et au Saint Siege, associazione italiana degli Insigniti della Le'gion d'Onore; Alberto Brambilla, presidente Itinerari previdenziali; Stefano Caselli, dean SDA Bocconi school of management; Alberto Grassani, Il Sole 24 Ore Format: Panel Tema: Politica economica PRESSO: Castello del Buonconsiglio - Sala Gerola ORE 9,45 'Emergenza Servizio sanitario nazionale' I protagonisti: Filippo Anelli, presidente Fnomceo; Marzio Bartoloni, Il Sole 24Ore; Barbara Mangiacavalli, presidente FNOPI; Massimo Massetti, Universita' Cattolica del Sacro Cuore; Giuseppe Milanese, presidente Confcooperative sanita'; Orazio Schillaci, Ministro della Salute (in collegamento da remoto) Format: Panel Tema: Medicina, salute, sanita' PRESSO: Palazzo della Provincia - Sala Depero ORE 10,15 'Accertamenti tra intelligenza artificiale e nuovi rapporti con i contribuenti' I protagonisti: Vincenzo Carbone, direttore Agenzia delle Entrate; Maria Carla De Cesari, Il Sole 24 Ore; Francesco Greco, presidente Consiglio nazionale forense; Benedetto Santacroce, avvocato Format: Panel Tema: Economia delle imprese PRESSO: Palazzo Sardagna - Sala delle Scienze ORE 10,30 'Investire nei giovani: il capitale umano come leva per la competitivita' delle imprese e del Paese' I protagonisti: Sergio Bava, direttore commerciale imprese Direzione regionale Veneto ovest e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo; Paolo Collini, Universita' di Trento; Marco lo Conte, Il Sole 24 Ore; Francesco Orefice, presidente GGI Confindustria Trento; Lorenzo Risatti, ceo Michelangelo International Travel; Florian Oberrauch, Vicepresidente, Finstral Format: Panel Tema: Economia delle imprese PRESSO: Palazzo Bassetti ORE 11,15 'Per i giovani speranza significa una scuola che volta pagina' I protagonisti: Claudio Tucci, Il Sole 24 Ore; Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del merito (in collegamento da remoto) Format: Dialogo Tema: Attualita' PRESSO: Camera di Commercio - Sala Calepini ORE 11,15 'La sfida dell'export italiano in un mondo sempre piu' instabile' I protagonisti: Fulvio Giorgi, amministratore delegato IMQ; Ruggero Lensi, direttore generale Uni; Nicoletta Picchio, Il Sole 24 Ore; Federico Silvestri, amministratore delegato Gruppo Il Sole 24 ORE; Maurizio Tarquini, direttore generale Confindustria; Mario Vattani, ambasciatore a Tokyo (in collegamento da remoto); Matteo Zoppas, presidente ICE Format: Panel Tema: Politica economica PRESSO: Palazzo Geremia - Sala di Rappresentanza ORE 11,45 'La fabbrica del futuro: nuove tecnologie e benessere umano' I protagonisti: Giovanna De Minico, Universita' degli studi di Napoli Federico II; Marco Gay, presidente esecutivo Zest; Alessandro Pegoretti, Universita' di Trento; Alessandra Perrazzelli, Politecnico di Milano; Francesco Pilati, Universita' di Trento Format: Panel Tema: Attualita' PRESSO: Palazzo Sardagna - Sala delle Scienze ORE 12,00 'Nuovi protagonisti sullo scacchiere internazionale, chi avanza e chi rimane indietro' I protagonisti: Abdulla Ali Ateeq Obaid Alsubousi, Ambasciatore in Italia EAU; Carlo Bonomi, past president Confindustria; Adriana Castagnoli, Storica dell'economia; Enrico Franco, direttore Corriere del Trentino; Marcello Signorelli, Universita' di Perugia; Yang Yao, Rettore del Di-shui-hu Advanced Finance Institute, Shanghai University of Finance and Economics - Traduzione simultanea Format: Panel Tema: Geopolitica PRESSO: ITAS Forum ORE 12,00 'L'Europa in trincea' I protagonisti: Sergio Fabbrini, Universita' Luiss Guido Carli Format: Keynote speech Tema: Geopolitica PRESSO: Palazzo Benvenuti - Sala Nones ORE 12,00 'I nuovi mestieri dell'energia' I protagonisti: Alessandra Capozzi, Radiocor Il Sole 24 Ore; Elisabetta Colacchia, head of people and organization Enel; Arturo Lorenzoni, Universita' di Padova; Alessandro Marangoni, chief executive officer Althesis; Riccardo Piunti, presidente Conou Format: Panel Tema: Energia PRESSO: Fondazione Caritro ORE 12,00 'Onu: le speranze dei giovani', evento in collaborazione con l'Ispi - Istituto per gli studi di politica internazionale I protagonisti: Marina Castellaneta, Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro; Staffan De Mistura, secretary-general personal envoy per il Sahara Occidentale, ONU; Paolo Magri, presidente comitato scientifico Ispi; Maurizio Massari, ambasciatore Format: Panel Tema: Geopolitica PRESSO: Castello del Buonconsiglio - Sala Gerola ORE 12,00 'Pubblica amministrazione, entro otto anni 1 milione di assunti' I protagonisti: Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore; Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione Format: Dialogo Tema: Attualita'.

PRESSO: Palazzo della Regione - Sala di Rappresentanza

(RADIOCOR) 16-05-26 11:01:20 (0211) 5 NNNN