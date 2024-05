Festival dell'economia di Trento: i panel -8

25 MAGGIO --------- ORE 9,30 'How the welfare state effects inequality and social mobility/Come lo stato sociale favorisce il superamento delle diseguaglianze' CON: James Heckman, Premio Nobel per l'Economia 2000; Laura La Posta, Il Sole 24 Ore.

Format: Dialogo Tema: Politica economica PRESSO: Teatro Sociale ORE 9,30 'Imprese tra inclusione e merito' CON: Raffaella Bossi Fornarini, Politecnico di Milano; Antonio Fazzari, general manager & coo Fater; Mauro Franzoni, presidente Levico; Martina Rogato, copresidente W7 (G7 Italia); Cristiana Scelza, presidente Valore D; Igor Suran, direttore esecutivo Parks; Monica D'Ascenzo, giornalista Il Sole 24 Ore.

Format: Panel Tema: Diversity PRESSO: Sala Zuelli - Palazzo di Giurisprudenza ORE 9,30 'Mercati finanziari tra Europa e Cina' CON: Wei Chen, executive vice president SFA (Shanghai financial association) e Director of Administration, Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.; Pier Francesco Gaggi, segretario generale Federazione banche, assicurazioni e finanza; Xiaogang Nie, vice president, SFA (Shanghai financial association) e vice president, chief financial officer, chief risk officer di Guotai Junan Securities Co.Ltd.; Gianfranco Torriero, vice d.g. vicario Abi; Giovanni Tria, Universita' di Roma Tor Vergata; Rita Fatiguso, Il Sole 24 Ore.

Format: Panel Tema: Politica economica PRESSO: Sala di Rappresentanza - Palazzo della Regione Autonoma Trentino Alto Adige ORE 9,30 'L'economia circolare, nuova frontiera della competitivita'' CON: Andrea Bombardi, global market development executive vice president RINA; Diana Bracco, a.d. Bracco; Simona Fontana, d.g. Conai; Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare; Simone Pompili, partner Intellera consulting; Ermete Realacci, presidente Fondazione Symbola.

Format: Panel Tema: Sostenibilita' PRESSO: Sala Marangonerie - Castello del Buonconsiglio ORE 9,30 'Comunita' energetiche trampolino di lancio delle fonti di energia rinnovabili' CON: Laura Borsieri, responsabile relazioni e reporting Cooperativa elettrica storica (Cedis); Alessandro Marangoni, chief executive officer, Althesys; Clara Poletti, componente del collegio dell' Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (Arera); Davide Tabarelli, professore Universita' di Bologna e presidente Nomisma energia; Barbara Nepitelli, Radiocor Il Sole 24 Ore.

Format: Panel Tema: Energia PRESSO: Cortile del rettorato - Palazzo Sardagna ORE 9,30 'Quo vadis Cina' Evento in collaborazione con l'Ispi-Istituto per gli studi di politica internazionale.

CON: Alberto Forchielli, partner fondatore Mindful capital partners; Sofia Graziani, Universita' di Trento; Ettore Francesco Sequi, gia' segretario generale ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale; Paolo Magri, vicepresidente esecutivo Ispi.

Format: Panel Tema: Geopolitica PRESSO: Filarmonica ORE 9,45 'Piattaforma comune per le economie occidentali' CON: Emma Marcegaglia, presidente e a.d. Marcegaglia Holding; Maria Latella, giornalista, Sky TG24 e Radio 24.

Format: Dialogo Tema: Politiche economiche PRESSO: Corridoio interno - Sede Ocse ORE 9,45 'Riarmo demografico alla Macron oppure scelte consapevoli delle donne?' CON: Eugenia Maria Roccella, ministra per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'; Barbara Gobbi, Radiocor Il Sole 24 Ore.

Format: Dialogo Tema: Demografia PRESSO: Sala Depero - Palazzo della Provincia ORE 9,45 'Il mondo al contrario' CON: Romano Prodi, Universita' di Bologna; Lina Palmerini, giornalista Il Sole 24 Ore.

Format: Dialogo Tema: Geopolitica PRESSO: Auditorium - Palazzo Prodi ORE 9,45 'Serve una svolta tra fisco, imprese e contribuenti' Introducono Ernesto Maria Ruffini, direttore Agenzia delle entrate e Riscossione, in dialogo con Jean Marie Del Bo, Il Sole 24 Ore. Segue tavola rotonda con Lorenzo Fronteddu, direttore corporate affairs and communication JTI Italia; Maria Pierro, Universita' dell'Insubria e Livia Salvini, Universita' Luiss Guido Carli, Simone Zucchetti, partner studio Tremonti Romagnoli Piccardi e associati. L'evento sara' occasione per presentare l'istituzione del Fondo filantropico Bruno Frizzera.

Format: Panel Tema: Politiche economiche.

PRESSO: Sala di Rappresentanza - Palazzo Geremia

