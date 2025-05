Festival dell'economia di Trento: i panel -6

ORE 12,00 'Cambiano i tempi, cosa restera' del vecchio studio legale e notarile' I protagonisti: Giulio Biino, presidente Consiglio nazionale del notariato; Maria Carla De Cesari, Il Sole 24 Ore; Giusella Finocchiaro, Universita' di Bologna; Antonino La Lumia, presidente ordine degli avvocati di Milano Format: Panel Tema: Lavoro e nuove professioni PRESSO: Palazzo Geremia - Sala di rappresentanza ORE 14,30 'Poverta', concentrazione di ricchezza, immigrati e sicurezza' I protagonisti: Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno; Antonio Preziosi, direttore Tg2 Format: Dialogo Tema: Attualita' PRESSO: Teatro Sociale ORE 14,30 'Bambini, giovani, anziani: la qualita' della vita nei territori' I protagonisti: Michela Finizio, Il Sole 24 Ore; Mariangela Franch, Universita' di Trento; Stefano Granata, presidente Confcooperative Federsolidarieta'; Raffaela Milano, direttrice ricerca Save the children Italia; Marco Pagniello, responsabile Caritas Italia; Alessandro Rosina, Universita' Cattolica del Sacro Cuore; Marta Casadei, Il Sole 24 Ore Format: Panel Tema: Demografia PRESSO: Palazzo Benvenuti - Sala Nones ORE 14,30 'Quale nucleare e a quali condizioni' I protagonisti: Simona Benedettini, ceo & fondatrice Race Consulting; Luigi De Paoli, Universita' Bocconi; Luigi Paganetto, Universita' degli Studi di Roma Tor Vergata; Nicola Rossi, responsabile innovazione, Head of Innovation, Enel; Marcello Zacche', editorialista economico Il Giornale; Giovanni Battista Zorzoli, past president Aiee - Associazione Italiana Economisti dell'energia Format: Panel Tema: Energia PRESSO: Palazzo Geremia - Sala di rappresentanza ORE 14,45 'Economia sociale, perche' il profitto non basta' I protagonisti: Lucia Albano, sottosegretario Ministero dell'economia e delle Finanze; Raffaella Bossi Fornarini, graduate school of management, Politecnico di Milano; Maria Carla De Cesari, Il Sole 24 Ore; Maurizio Gardini, presidente Confcooperative; Gianluca Salvatori, segretario generale EURICSE; Gabriele Sepio, avvocato Format: Panel Tema: Attualita' PRESSO: Castello del Buonconsiglio - Sala Gerola ORE 15,00 'Il declino della fertilita' in Italia e nel mondo / Fertility decline in italy and around the world' I protagonisti: James Heckman, Premio Nobel per l'Economia 2000; Maria Latella, giornalista, Rai e Radio 24 - Il Sole 24 Ore E' prevista la traduzione simultanea Format: Dialogo Tema: Demografia PRESSO: Palazzo Regione - Sala di Rappresentanza ORE 15,00 'L'Europa tra minacce e opportunita'' I protagonisti: Adriana Castagnoli, Universita' di Torino; Sergio Fabbrini, Universita' Luiss Guido Carli; Jean Marie Del Bo, Il Sole 24 Ore Format: Panel Tema: Attualita' PRESSO: Filarmonica ORE 16,30 'L'Europa non puo' fare a meno della Russia e viceversa oppure no?' I protagonisti: Ernesto Preatoni, imprenditore; Giulio Sapelli, presidente Fondazione Germozzi; Antonella Scott, Il Sole 24 Ore Format: Panel Tema: Geopolitica PRESSO: Palazzo della Regione - Sala di Rappresentanza ORE 18,00 'Perche' serve un piano di sviluppo dell'economia industriale' I protagonisti: Emanuele Orsini, presidente Confindustria; Fabio Tamburini, Il Sole 24 Ore Format: Dialogo Tema: Economia delle imprese.

