Festival dell'economia di Trento: i panel -4

21 MAGGIO --------- ORE 14,30 'Riforme fatte, riforme non fatte, riforme da fare' I protagonisti: Sebastiano Barisoni, Radio 24 Il Sole 24 Ore; Matteo Renzi, presidente Italia Viva Format: Dialogo Tema: Politica economica PRESSO: Palazzo della Provincia - Sala Depero ORE 14,30 'The strategy of the energy transition and of green economy in the new 5 years plan - Le strategie per la transizione energetica e la green economy' I protagonisti: Rita Fatiguso, Il Sole 24 Ore; Giovanni Tria, Universita' degli studi di Roma Tor Vergata; Jie Xu, Scuola del Partito comunista cinese; Zhen Yang, Scuola del Partito comunista cinese; - Traduzione simultanea Format: Panel Tema: Energia PRESSO: Filarmonica ORE 14,30 'Borghi, spopolamento e nuovi stili di vita' I protagonisti: Aldo Bonomi, fondatore e coordinatore, consorzio AASTER; Maria Carmela Colaiacovo, presidente Gruppo Il Sole 24 ORE; Luisa Corazza, Universita' del Molise; Stefano Bruno Galli, Universita' di Milano; Paola Dezza, Il Sole 24 Ore; Michele Nardelli, scrittore Format: Panel Tema: Trasformazione urbana PRESSO: Palazzo Geremia - Sala di Rappresentanza ORE 14,45 'La rivoluzione delle infrastrutture critiche' I protagonisti: Celestina Dominelli, Il Sole 24 Ore; Fabrizio Palermo, amministratore delegato Acea Format: Dialogo Tema: Energia PRESSO: Camera di commercio - Sala Calepini ORE 15,00 'Investimenti in Borsa: gli algoritmi mandano in pensione l'analisi tradizionale dei fondamentali' I protagonisti: Vittorio Carlini, Il Sole 24 Ore; Rita d'Ecclesia, consigliere IVASS; Vittorio de Pedys presidente Simest; Enrico Malverti, Ceo Ematrend; Giovanni Tamburi, presidente Tip Format: Panel Tema: Politica economica PRESSO: Itas Forum ORE 15,15 'Dalle medaglie olimpiche all'economia della vita' I protagonisti: Marco Bellinazzo, Il Sole 24 Ore; Luisa Colledani, Il Sole 24 Ore; Rene' De Silvestro, oro e argento nello sci alpino paralimpico; Giovanni Malago', presidente Fondazione Milano Cortina 2026; Lorenzo Menghetti, studente; Laura Pirovano, vincitrice coppa del mondo discesa libera; Pietro Sighel, oro e bronzo olimpici nello short track Format: Panel Tema: Attualita' PRESSO: Teatro Sociale ORE 16,00 'Multilateralismo al capolinea e nuovo ordine mondiale' I protagonisti: Enzo Cursio, africanista; Massimo D'Alema, presidente fondazione italianieuropei; Giuseppe De Filippi, vicedirettore Tg5; Domenico Lombardi, amministratore delegato Fondo Italiano d'Investimento; Valentina Meliciani, Universita' Luiss Guido Carli Format: Panel Tema: Politica economica PRESSO: Filarmonica ORE 16,00 'Che cos'e' e perche' serve l'euro digitale' I protagonisti: Isabella Bufacchi, Il Sole 24 Ore; Chiara Scotti, vicedirettrice generale Banca d'Italia Format: Panel Tema: Politica economica PRESSO: Fondazione Caritro ORE 16,15 'Opere d'arte e mercato' I protagonisti: Nicola Barone, Il Sole 24 Ore; Alessandro Giuli, ministro per la cultura Format: Dialogo Tema: Attualita' PRESSO: Palazzo della Regione - Sala di Rappresentanza ORE 16,30 'Data center nello spazio' I protagonisti: Roberto Battiston, Universita' di Trento; Pierluigi Depentori, direttore L'Adige; Gianluca Dettori, presidente e partner Primo Capital; Dino Dima, partner DLA Piper; Marco Ferrazzani, direttore delle risorse e servizi ESA - European Space Agency Format: Panel Tema: Economia dello spazio PRESSO: Palazzo Geremia - Sala di Rappresentanza ORE 16,30 'Lavorare meno per vivere meglio' I protagonisti: Stefano Bartolini, Universita' di Siena; Nicoletta Carbone, Radio 24 Il Sole 24 Ore; Filippo Ongaro, medico Format: Panel Tema: Medicina, salute, sanita' PRESSO: Palazzo Benvenuti - Sala Nones ORE 16,30 'L'investimento dell'arma nelle nuove generazioni: tra tecnologia e tradizione' I protagonisti: Ivan Cimmarusti, Il Sole 24 Ore; Salvatore Luongo, comandante generale Arma dei Carabinieri Format: Dialogo Tema: Attualita'.

PRESSO: Palazzo della provincia - Sala Depero

(RADIOCOR) 16-05-26 11:00:30 (0182) 5 NNNN