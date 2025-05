Festival dell'economia di Trento: i panel -2

ORE 14,15 'La scommessa asiatica' I protagonisti: Federico Bazzoni, ceo Vantage Capital Markets Hong Kong; Roberta Casali, vice president Asia Development Bank; Rita Fatiguso, Il Sole 24 Ore; Yang Wang, The Hong Kong University of Science and Technology E' prevista la traduzione simultanea E' prevista la traduzione nella lingua dei segni Format: Panel Tema: Geopolitica PRESSO: Cinema Vittoria ORE 14,15 'Agricoltura, salute e concorrenza sleale' I protagonisti: Filippo Arfini, Universita' di Parma; Giorgio Dell'Orefice, Il Sole 24 Ore; Raffaele Drei, presidente Confcooperative Fedagripesca; Vittorio Paolini, Universita' Bocconi; Cosimo Rummo, presidente Pasta Rummo Format: Panel Tema: Attualita' PRESSO: Palazzo Benvenuti - Sala Nones ORE 14,15 'Che cos'e' l'economia rigenerativa e perche' l'Europa puo' diventarne leader' I protagonisti: Ignazio Capuano, presidente Conai; Giuseppe De Bellis, direttore SkyTg24; Laura Frigenti ceo global partnership for education (in collegamento da remoto); Andrea Illy, presidente illycaffe'; Juliano Salgado, president of the board, Instituto Terra E' prevista la traduzione simultanea Format: Panel Tema: Politiche economiche PRESSO: Palazzo della Provincia - Sala Depero ORE 14,15 'Immigrazioni e popoli, il futuro dei bambini' I protagonisti: Simone Baglioni, Universita' di Parma; Padre Enzo Fortunato, presidente del pontificio comitato per la giornata mondiale dei bambini; Tawakkol Karman, Premio Nobel per la Pace 2011; Fabio Tamburini, Il Sole 24 Ore E' prevista la traduzione consecutiva Format: Panel Tema: Attualita' PRESSO: Teatro sociale ORE 14,15 'Imprese e scelte di governance' I protagonisti: Lavinia Biagiotti Cigna, Presidente e ceo Biagiotti Group; Federico Maurizio d'Andrea, presidente Odv, Banco BPM e Leonardo; Marco Ferrando, vicedirettore Avvenire; Anna Gervasoni, rettore Universita' Carlo Cattaneo-LIUC; Lorenzo Pellicioli, presidente De Agostini Format: Panel Tema: Economia delle imprese PRESSO: Palazzo Geremia - Sala di Rappresentanza ORE 16,15 'Cambiamento o conservazione' I protagonisti: Francesco Gaetano Caltagirone, presidente Gruppo Caltagirone; Fabio Tamburini, Il Sole 24 Ore; Giulio Tremonti, presidente commissione Affari esteri e comunitari, Camera dei deputati Format: Dialogo Tema: Attualita' PRESSO: Palazzo della Provincia - Sala Depero ORE 16,15 'Come conciliare economia solidale e dinamismo economico' I protagonisti: Chiara Di Cristofaro, Radiocor Il Sole 24 Ore; David P. Ellerman, president Institute of economic democracy; Giulia Galera, ricercatrice senior Euricse; Felice Scalvini, presidente Fondazione ASM; Lando Sileoni, segretario generale Fabi, Federazione autonoma bancari italiani; Ermanno Tortia, Universita' di Trento E' prevista la traduzione simultanea E' prevista la traduzione nella lingua dei segni Format: Panel Tema: Politiche economiche PRESSO: Cinema Vittoria ORE 16,15 'Multinazionali italiane e competitivita'' I protagonisti: Diana Bracco, presidente e ceo Gruppo Bracco; Francesco Maria Chelli, presidente Istat; Fabrizio Onida, Universita' Bocconi; Agnese Pini, direttrice responsabile, Qn, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno Format: Panel Tema: Economia delle imprese PRESSO: Palazzo Geremia - Sala di rappresentanza ORE 16,30 'L'ora della verita': la Cina' I protagonisti: Alberto Forchielli, partner fondatore Mindful capital partners; Michele Geraci, ex sottosegretario di stato al Ministero dello sviluppo economico; Paolo Magri, presidente comitato scientifico Ispi; Giada Messetti, sinologa Evento in collaborazione con l'Ispi-Istituto per gli studi di politica internazionale Format: Panel Tema: Geopolitica PRESSO: Castello del Buonconsiglio - Sala Gerola ORE 17,30 'Cerimonia inaugurale' Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore, in dialogo con il cardinale Gianfranco Ravasi sul tema 'Tra la bulimia dei mezzi e l'anoressia dei fini' I protagonisti: Marta Cagnola, Radio 24 - Il Sole 24 Ore; Maria Carmela Colaiacovo, presidente Gruppo 24 ORE; Flavio Deflorian magnifico rettore Universita' di Trento; Maurizio Fugatti, presidente Provincia Autonoma di Trento; Franco Ianeselli, sindaco di Trento; Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore; Gianfranco Ravasi, presidente emerito Pontificio consiglio per la cultura; Rosalba Reggio, il Sole 24 Ore; Maurizio Rossini, amministratore delegato Trentino Marketing, Federico Silvestri, amministratore delegato Gruppo 24 ORE; Fabio Tamburini, direttore Il Sole 24 Ore, Radio 24, Radiocor, presidente del comitato scientifico del Festival dell'economia di Trento E' prevista la traduzione nella lingua dei segni Format: Panel Tema: Attualita'.

PRESSO: Teatro Sociale

(RADIOCOR) 20-05-25 08:22:30 (0184) 5 NNNN