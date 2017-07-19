Festival dell'economia di Trento: i panel -2

20 MAGGIO --------- ORE 14,30 'Illuminati e democrazia' I protagonisti: Francesco Gaetano Caltagirone, presidente Gruppo Caltagirone; Giampiero Massolo, ambasciatore Format: Panel Tema: Attualita' PRESSO: Palazzo della Provincia - Sala Depero ORE 14,30 'Fidarsi oppure no dell'intelligenza artificiale' I protagonisti: Franco Bernabe', presidente Universita' di Trento; Giovanni Maria Flick, presidente emerito Corte costituzionale; Nunzio Galantino, vescovo; Pierguido Iezzi, direttore Cyber Zenita Group; Andrea Malaguti, direttore La Stampa; Andrea Zoppini, Universita' degli studi di Roma Tre Format: Panel Tema: Intelligenza artificiale PRESSO: Palazzo Geremia - Sala di Rappresentanza ORE 14,30 'Capire il Medio Oriente guardandolo dall'India' I protagonisti: Francesco Carluccio, studente economia, Universita' Cattolica del Sacro Cuore; Luca Greco, direttore Giornale d'Italia; Giulio Sapelli, presidente Fondazione Manlio e Maria Letizia Germozzi, Confartigianato Format: Panel Tema: Geopolitica PRESSO: Palazzo Sardagna - Sala delle Scienze ORE 15,00 'Workforce skills in demand in the age of AI /Domanda di lavoro e competenze nell'era dell'intelligenza artificiale' I protagonisti: Giulia Crivelli, Il Sole 24 Ore; Christopher Pissarides, Premio Nobel per l'economia 2010 - Intervento da remoto con traduzione simultanea Format: Panel Tema: Intelligenza artificiale PRESSO: Teatro Sociale ORE 16,00 'Come sta cambiando il capitalismo americano' I protagonisti: Moreno Bertoldi, senior associate research fellow Ispi; Giulia Crivelli, Il Sole 24 Ore; Marcello Messori, Istituto universitario europeo; Richard Robb, School of international and public affairs, Columbia University; Sandro Trento, Universita' di Trento - Traduzione simultanea Format: Panel Tema: Politiche economiche PRESSO: Palazzo della Regione - Sala di Rappresentanza ORE 17,00 'Cerimonia inaugurale' I protagonisti: Marta Cagnola, Radio 24 Il Sole 24 Ore; Tonia Cartolano, caporedattrice Sky TG24; Maria Carmela Colaiacovo, presidente Gruppo Il Sole 24 ORE; Flavio Deflorian, rettore Universita' di Trento; Maurizio Fugatti, presidente Provincia Autonoma di Trento; Filomena Greco, Il Sole 24 Ore; Franco Ianeselli, sindaco di Trento; Roberta Metsola, presidente Parlamento europeo (videomessaggio); Gianfranco Ravasi, presidente emerito Pontificio consiglio per la cultura; Maurizio Rossini, amministratore delegato Trentino Marketing, Federico Silvestri, amministratore delegato Gruppo Il Sole 24 ORE; Fabio Tamburini, direttore Il Sole 24 Ore.

Format: Panel Tema: Attualita' PRESSO: Teatro Sociale 21 MAGGIO --------- ORE 9,30 'La maledizione del petrolio' I protagonisti: Alberto Clo', direttore responsabile ENERGIA; Sergio Nava, Radio 24 Il Sole 24 Ore; Arrigo Sadun, presidente TLSG International Advisors; Valeria Termini, Universita' Roma Tre Format: Panel Tema: Energia PRESSO: Palazzo della Regione - Sala di Rappresentanza ORE 9,30 'Chi decide davvero: nuove generazioni tra algoritmi, mercato e coscienza' - I protagonisti: Ivano Dionigi, rettore emerito Universita' di Bologna; Davide Laezza, assessore comunale del Comune di Forio; Lorenzo Massarenti, dottorando UNIMORE, Beatrice Pecchiari, membro della Consulta giovanile Fondazione Cortile dei Gentili; Gianfranco Ravasi, presidente emerito Pontificio consiglio per la cultura; Debora Rosciani, Radio 24 Il Sole 24 Ore; Dafne Tomasetto, studentessa Format: Panel Tema: Attualita' PRESSO: Teatro Sociale ORE 9,30 'Economia sommersa, l'altra faccia dell'Italia' I protagonisti: Andrea De Gennaro, comandante generale Guardia di Finanza; Giovanni Parente, Il Sole 24 Ore Format: Panel Tema: Politica economica PRESSO: Palazzo della Provincia - Sala Depero ORE 9,30 'La guerra dei farmaci' I protagonisti: Francesca Cerati, Il Sole 24 Ore; Sergio Marullo di Condojanni, ceo Angelini Pharma; Robert Giovanni Nistico', presidente Agenzia Italiana del Farmaco Format: Panel Tema: Medicina, salute, sanita' PRESSO: Castello del Buonconsiglio - Sala Gerola ORE 9,30 'L'Europa nel disordine mondiale/Riconfigurare l'Europa in un'economia globale frammentata' I protagonisti: Marco Buti, Istituto universitario europeo; Simona Camerano, responsabile scenari economici, geopolitici e strategie settoriali CDP; Giancarlo Corsetti, Istituto Universitario Europeo; Miguel A'ngel Ferna'ndez-Palacios, ambasciatore di Spagna in Italia; Marcello Messori, Istituto universitario europeo; Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore; Gianfelice Rocca, presidente Gruppo Techint Format: Panel Tema: Politiche economiche.

PRESSO: Filarmonica

(RADIOCOR) 16-05-26 11:00:10 (0180) 5 NNNN