Festival dell'economia di Trento: i panel -12

24 MAGGIO --------- ORE 10,00 'Gli imperi digitali, la vecchia e la nuova globalizzazione' I protagonisti: Paolo Benanti, presidente comitato per l'intelligenza artificiale presso il dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio dei ministri; Sabino Cassese, Scuola normale superiore di Pisa; Luca Salvioli, Il Sole 24 Ore Format: Panel Tema: Attualita' PRESSO: Teatro Sociale ORE 10,00 'Giovani, anziani, bambini: l'indagine della Qualita' della vita del Sole 24 Ore' I protagonisti: Daniela Fatarella, direttrice generale Save the children Italia; Michela Finizio, Il Sole 24 Ore; Mariangela Franch, Universita' di Trento; Alessandro Rosina, Universita' Cattolica del Sacro Cuore Format: Panel Tema: Demografia PRESSO: Palazzo Geremia - Sala di Rappresentanza ORE 10,30 'Sport, economia e societa'' I protagonisti: Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani; Marco Bellinazzo, Il Sole 24 Ore Format: Dialogo Tema: Attualita' PRESSO: Palazzo della Provincia - Sala Depero ORE 11,45 'Il ruolo della finanza e dell'economia sociale nella crescita economica' I protagonisti: Laura Biancalani, direttore generale Fondazione Bocelli; Maria Carla De Cesari, Il Sole 24 Ore; Giorgio Micheli, consigliere, Nomisma; Nicola Riccardi, Pontificia accademia delle scienze sociali; Gabriele Sepio, avvocato; Paolo Venturi, direttore Aiccon research center Format: Panel Tema: Politiche economiche PRESSO: Palazzo della Regione - Sala di Rappresentanza ORE 12,15 'Bonus fiscali e sostenibilita' della spesa sociale' I protagonisti: Massimo Baldini, Universita' di Modena e Reggio Emilia; Carmelo Di Marco, vicepresidente consiglio nazionale del notariato; Elsa Fornero, Universita' di Torino; Livia Salvini, Universita' Luiss Guido Carli; Marcello Zacche', editorialista economico Il Giornale Format: Panel Tema: Politiche economiche PRESSO: Palazzo della Provincia - Sala Depero ORE 12,15 'Comunita' energetiche, come superare gli ostacoli' I protagonisti: Marina Bertolini, Universita' degli Studi di Padova; Laura Bettini, Radio 24 Il Sole 24 Ore; Laura Borsieri, staff direzionale affari regolatori e reporting Cedis; Natalia Magnani, Universita' di Trento; Maria Concetta Mattei, giornalista; Matteo Porcacchia, studente Universita' di Parma Format: Panel Tema: Energia PRESSO: Palazzo Geremia - Sala di Rappresentanza ORE 14,30 'Il Mezzogiorno alla prova dell'alta velocita' e del ponte sullo stretto' I protagonisti: Angela Stefania Bergantino, Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro; Claudio De Vincenti, Luiss Institute for European Analysis and Policy, Universita' Luiss Guido Carli; Mario Rosario Mazzola, presidente Fondazione Utilitatis; Mariolina Sesto, Il Sole 24 Ore Format: Panel Tema: Politiche economiche PRESSO: Palazzo Geremia - Sala di Rappresentanza ORE 14,30 'L'economia della longevita'' I protagonisti: Elena Beccalli, rettore Universita' Cattolica del Sacro Cuore; Nicoletta Carbone, Radio 24 Il Sole 24 Ore; Camillo Ricordi, rete Lombardia Longevita' Sana; Giuseppe Sciarrone, responsabile Centro di Chirurgia Vertebrale e Robotica Humanitas San Pio X Format: Panel Tema: Medicina, salute, sanita' PRESSO: Palazzo della Provincia - Sala Depero ORE 14,45 'Lavoro, famiglia, educazione finanziaria: rebus per le donne' I protagonisti: Daniela Bandera, sociologa delle organizzazioni; Giovanna Boggio Robutti, direttore generale fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio (ABI); Furio Camillo, Universita' di Bologna; Roberta Cuel, Universita' di Trento; Chiara Di Cristofaro, Radiocor Il Sole 24 Ore Format: Panel Tema: Lavoro e nuove professioni PRESSO: Palazzo della Regione - Sala di Rappresentanza ORE 15,00 'Memoria storica e diritti' I protagonisti: Silvia Marzialetti, Radiocor Il Sole 24 Ore; Jan Rainskij, presidente di Memorial Internazionale, Nobel per la pace 2022 - Traduzione simultanea Russo Format: Dialogo Tema: Attualita' PRESSO: Teatro sociale ORE 16,45 'I giovani, ultima chiamata per l'Europa' I protagonisti: Carlo Calenda, segretario di Azione; Emilia Patta, Il Sole 24 Ore Format: Dialogo Tema: Politica economica PRESSO: Palazzo della Regione - Sala di Rappresentanza ORE 16,30 'Lo spazio come laboratorio di ricerca avanzata' I protagonisti: Roberto Battiston, Universita' di Trento; Stefania De Pascale, Universita' degli Studi di Napoli Federico II; Tommaso Tonina, cio & direttore USA, Frontier Format: Panel Tema: Economia dello spazio PRESSO: Palazzo della Provincia - Sala Depero ORE 18,00 'Sviluppo economico come priorita' sociale' I protagonisti: Emanuele Orsini, presidente Confindustria; Fabio Tamburini, Il Sole 24 Ore Format: Dialogo Tema: Economia delle imprese.

PRESSO: Teatro Sociale

(RADIOCOR) 16-05-26 11:01:50 (0214) 5 NNNN