Festival dell'economia di Trento: gli appuntamenti del Fuori Festival -3

ORE 15,30 'Fiabe e denaro' Reading di educazione finanziaria per bambini dai 6 ai 10 anni a cura della Fondazione Caritro con le educatrici Elena Bottura e Alessia Mosna. Le fiabe sono raccolte in un volume pubblicato da FEDUF (Fondazione per l'educazione finanziaria e al Risparmio) e dall'Universita' di Milano Bicocca. La partecipazione e' su prenotazione presso il MUSE.

Evento powered by Fondazione Caritro Format: Laboratori Tema: Parole d'ordine PRESSO: MUSE ORE 16,00 'Lab24: 2025, l'anno che ha cambiato tutto visto con dati e immagini' I protagonisti: Luca Salvioli, Il Sole 24 Ore, Laura Cattaneo, Il Sole 24 Ore Format: Panel Tema: Parole d'ordine PRESSO: Museo Diocesano - Sala degli Arazzi ORE 16,00 'L'Universo Starting Finance: storie, necessita' e ambizioni in economia' I protagonisti: Edoardo Scire', CCO & Partner Starting Finance Format: Keynote Tema: Mondo Imprese PRESSO: Piazza Fiera ORE 16,15 'Sport & Business' I protagonisti: Massimo Ambrosini, Stefano Campoccia, Vicepresidente Udinese Calcio e Fondazione Cortina, Bruno Da Re, General Manager Trentino Volley, Andrea Nardelli, Direttore Generale Aquila Basket Trento, Giuseppe Romele, atleta paralimpico, Marco Bellinazzo, Il Sole 24 Ore, Carlo Genta, Radio 24 - Il Sole 24 Ore, Pierluigi Pardo, Radio 24 - Il Sole 24 Ore Format: Panel Tema: I visionari PRESSO: Palazzo della Regione - Sala di Rappresentanza ORE 16,15 "La magia del latte" Il maestro casaro del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP, Mimmo La Vecchia, ci guidera' alla scoperta del cibo che nasce da procedimenti di lavorazione della materia prima per arrivare con nuova forma e consistenza sulla nostra tavola: processi sorprendenti che danno vita a un formaggio. Partecipazione e' su prenotazione presso il MUSE Evento powered by Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP Format: Laboratori Tema: Parole d'ordine PRESSO: MUSE ORE 16,45 'Fiabe e denaro' Reading di educazione finanziaria per bambini dai 6 ai 10 anni a cura della Fondazione Caritro con le educatrici Elena Bottura e Alessia Mosna. Le fiabe sono raccolte in un volume pubblicato da FEDUF (Fondazione per l'educazione finanziaria e al Risparmio) e dall'Universita' di Milano Bicocca. La partecipazione e' su prenotazione presso il MUSE Evento powered by Fondazione Caritro Format: Laboratori Tema: Parole d'ordine PRESSO: MUSE ORE 16,30 'Sguardi sul mondo' Inaugurazione della mostra dedicata alle 20 edizioni del Festival dell'Economia realizzata in collaborazione con lo Studio d'Arte Andromeda che rinnova il consueto appuntamento con l'esposizione 'Sorrisi dal mondo'. La mostra sara' visitabile tutti i giorni Format: Panel Tema: Parole d'ordine PRESSO: Palazzo Trentini - Sala Aurora ORE 17,00 'Il valore sociale del cosmetico' La forza e il sorriso Onlus e' un progetto, patrocinato da Cosmetica Italia, che realizza laboratori di bellezza gratuiti per donne in trattamento oncologico affinche' possano recuperare senso di benessere e autostima. Nella lounge di Piazza Fiera, sessioni gratuite di skincare e make-up tenute da volontarie dell'iniziativa aperte a chiunque voglia scoprire il valore sociale della cura di se' Format: Laboratori Tema: Economia Sociale PRESSO: Piazza Fiera ORE 18,15 'Portami la' fuori - rap e teatro negli istituti di pena per minori' I protagonisti: Kento, rapper e scrittore, Adriana Follieri, Regista e pedagogista teatrale, Toto', artista, Simona Rossitto, Radiocor Il Sole 24 Ore Format: Panel Tema: Economia sociale PRESSO: Piazza Fiera ORE 18,30 "That's America - 24Ore Podcast Live" I protagonisti: Alessandro Milan, Radio 24 - Il Sole 24 Ore, Andrew Spannaus, Radio 24 - Il Sole 24 Ore Format: Liveshow Tema: Musica e intrattenimento PRESSO: PIAZZA CESARE BATTISTI ORE 18,45 'La spesa nel carrello degli altri. L'Italia e l'impoverimento alimentare' L'evento si svolgera' presso la cloud di Confcooperative.

Presentazione del libro di Andrea Segre' e Ilaria Pertot Format: Panel Tema: Mondo Imprese PRESSO: Piazza Duomo ORE 18,45 'Nessun Luogo e' Lontano - Live' I protagonisti: Giampaolo Musumeci, Radio 24 - Il Sole 24 Ore, Beppe Salmetti, Radio 24 - Il Sole 24 Ore Format: Liveshow Tema: Live Radio 24 PRESSO: Filarmonica ORE 19,00 'Elon. Uno, nessuno, cento Musk' - 24 Ore Podcast Live I protagonisti: Angelica Migliorisi, giornalista Il Sole 24 Ore, Luca Salvioli, giornalista Il Sole 24 Ore Format: Liveshow Tema: Musica e intrattenimento PRESSO: PIAZZA CESARE BATTISTI ORE 20,00 'TRUFFO-NOMIA - Festival delle truffe da Charles Ponzi alle cleptovalute' I protagonisti: Stefano Elli, Marco lo Conte e Mauro Meazza, giornalisti al Sole 24 Ore, Marco Angeloni, Filippo Bentivoglio, Mattia Bertani e Alessandro "MrPot" Esposti, i musicisti Format: Liveshow Tema: Live Radio 24 PRESSO: Piazza Battisti ORE 21,15 'Le donne non fanno ridere' Un club comico al femminile che ribalta ogni stereotipo: monologhi, improvvisazione e musica per dimostrare che l'umorismo non ha genere. Divertenti, dissacranti e libere, le protagoniste si alternano sul palco, accompagnate da un conduttore che osserva, partecipa e... sopravvive. Uno spettacolo audace e irresistibile I protagonisti: Beatrice Baldaccini, attrice, performer, Aurora Camilli, attrice, stand-up comedian, Claudia Campolongo, attrice, musicista, Alice De Andre', attrice, comica, Ginevra Fenyes, attrice, comica, Corinna Grandi, attrice, comica, Elisa Marinoni, attrice, comica, speaker, Davide Paniate, comico, conduttore, Alice Redini, attrice, autrice Format: Liveshow Tema: Musica e intrattenimento PRESSO: Filarmonica ORE 21,30 "Per esempio a me piace la musica": Gaia, un talento tra due culture I protagonisti: Gaia, cantautrice, Marta Cagnola, Radio 24 - Il Sole 24 Ore Format: Liveshow Tema: I Visionari.

PRESSO: Teatro Sociale

