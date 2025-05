Festival dell'economia di Trento: gli appuntamenti del Fuori Festival -2

ORE 11,00 "Transizione ecologica e digitale che dara' voce a progetti e start up dalla forte capacita' innovativa" I protagonisti: Rossano Albatici, Universita' di Trento, Alessandro Braga, Innovation & Transformation Manager Siram Veolia, Lorenzo Maternini, Membro della Commissione sull'AI per l'Informazione della Presidenza del Consiglio & Membro del CdA di CDP Venture Capital SGR, Stefano Ober, Responsabile Direzione Commerciale e Sviluppo UdB Nord Est Siram Veolia, Nicola Polito, Direttore Operativo Trentino Sviluppo Format: Panel Tema: Mondo Imprese PRESSO: Palazzo Benvenuti - Sala Nones ORE 11,30 "No, non salgo! Quando un NO puo' salvarti la vita: la GenZ si racconta alla guida" La strada finisce quando smetti di pensarci: in un talk schietto ragazze e ragazzi raccontano episodi di ordinaria (in)sicurezza vissuti sulla loro pelle o da amici.

L'Osservatorio 'Non Chiudere gli Occhi' di Skuola.net e Autostrade per l'Italia come specchio di una generazione che vuol fare meglio, ma ha bisogno di parlarne. L'incontro sara' condotto da Daniele Grassucci, direttore Skuola.net Format: Panel Tema: Mondo Imprese PRESSO: Piazza Duomo ORE 12,00 'La magia del latte' Il maestro casaro del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP, Mimmo La Vecchia, ci guidera' alla scoperta del cibo che nasce da procedimenti di lavorazione della materia prima per arrivare con nuova forma e consistenza sulla nostra tavola: processi sorprendenti che danno vita a un formaggio. Partecipazione e' su prenotazione presso il MUSE Evento powered by Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP Format: Laboratori Tema: Parole d'ordine PRESSO: MUSE ORE 12,00 'Rivoluzione verde: le vertigini green nella palude burocratica' L'evento si svolgera' presso la cloud di Confcooperative.

Matteo Lovatti, presidente cooperativa Vesti solidale; Carlo Dalmonte, presidente Caviro; Valentina Vanzo, presidente CER Fiemme; Massimo Stronati, presidente Confcooperative Lavoro e Servizi; Roberto Savini, presidente Confcooperative Consumo e Utenza Format: Panel Tema: Mondo Imprese PRESSO: Piazza Duomo ORE 11,30 'Le voci del domani' Donne, diritti, gender gap e parita': sono i temi al centro del primo appuntamento alla Lounge di Piazza Fiera dedicato ai giovani protagonisti della call for ideas lanciata per celebrare le voci del Festival dell'Economia nel suo ventesimo compleanno I protagonisti: Elisa Rotondo, Liceo Scientifico Marie Curie; Maria Miorandi, Gianluca Zocchi e Giulia Zorzon, UPT - Scuola delle professioni per il terziario, Rosalba Reggio, Il Sole 24 Ore Format: Keynote Tema: I visionari PRESSO: Piazza Fiera ORE 12,30 "Il sapore del Made in Italy" CON: Silvia Gualdani, Fondazione Bocelli; Manuela Trinci, direttrice Scientifica LudoBiblio Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer; Nicoletta Polla Mattiot, direttore How to Spend It.

I protagonisti: Debora Massari, Nicola Massari, Isabella Della Valle, Il Sole 24 Ore Format: Panel Tema: Parole d'ordine PRESSO: Palazzo Benvenuti - Sala Nones ORE 12,30 "TU COME STAI? - Il benessere mentale dei giovani" Perche' i nostri ragazzi conoscono cosi' bene disturbi come l'ansia e depressione? Esiste una differenza tra malessere fisiologico e patologico? I genitori sono in grado di cogliere questi segnali di fragilita', che si manifestano anche attraverso i disturbi alimentari? I protagonisti: Claudio Agostini, Direttore Unita' operativa psichiatria - Val di Non, Val di Sole, Rotaliana e Paganella, Roberto Cafiso, Direttore DSMD ASP Siracusa, Membro tavolo tecnico Salute Mentale Ministero della Salute, Stefano Rossi, psicopedagogista, Rebecca Tarlazzi, campionessa di pattinaggio a rotelle, Nicoletta Carbone, Radio 24 - Il Sole 24 Ore Format: Panel Tema: Mondo Imprese PRESSO: Sede Camera di Commercio - Sala Calepini ORE 14,15 "Fiabe e denaro" Reading di educazione finanziaria per bambini dai 6 ai 10 anni a cura della Fondazione Caritro con le educatrici Elena Bottura e Alessia Mosna. Le fiabe sono raccolte in un volume pubblicato da FEDUF (Fondazione per l'educazione finanziaria e al Risparmio) e dall'Universita' di Milano Bicocca. La partecipazione e' su prenotazione presso il MUSE Evento powered by Fondazione Caritro Format: Laboratori Tema: Parole d'ordine PRESSO: MUSE ORE 14,30 'SWIPE' Evento powered by Fondazione Caritro I protagonisti: Marta Blumi, Esperta di social e comunicazione musicale, Marco Masoli, AR Director Warner Music Italia, Michele Nudo, A&R Emi Universal Music Italia, Andry the Hitmaker, produttore musicale, Shablo, produttore e manager, Rudy Zerbi, presentatore Format: Panel Tema: I visionari PRESSO: Piazza Fiera ORE 14,30 'La magia del latte' Il maestro casaro del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP, Mimmo La Vecchia, ci guidera' alla scoperta del cibo che nasce da procedimenti di lavorazione della materia prima per arrivare con nuova forma e consistenza sulla nostra tavola: processi sorprendenti che danno vita a un formaggio. Partecipazione e' su prenotazione presso il MUSE Format: Laboratori Tema: Parole d'ordine PRESSO: MUSE ORE 15,00 "Dalle cooperative di comunita' il rinascimento imprenditoriale delle aree interne" L'evento si svolgera' presso la cloud di Confcooperative.

Aldo Bonomi, founder director of Aaster; Maurizio Gardini, presidente Confcooperative; Anna Manca, presidente Confcooperative Liguria, Irene Bongiovanni, presidente Confcooperative Cultura Turismo Sport Format: Panel Tema: Mondo Imprese.

PRESSO: Piazza Duomo

