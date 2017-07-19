Festival dell'economia di Trento: economie dei territori

21 MAGGIO --------- ORE 9,00 'Giovani che costruiscono il futuro: esperienze cooperative e storie di cambiamento' Un incontro dedicato alle studentesse e agli studenti delle classi IV superiori che concludono il percorso di Cooperative Formative Scolastiche, all'interno del Festival dell'Economia di Trento 2026. A seguire, un dialogo aperto con Nicolo' Govoni, giovane attivista e fondatore di Still I Rise, che ha trasformato il proprio percorso personale in un impegno concreto per garantire istruzione e futuro a bambine e bambini vulnerabili nel mondo.

I protagonisti: Nicolo' Govoni, presidente Still I Rise Format: Panel Tema: Attualita' PRESSO: Sala della Federazione Trentina della Cooperazione - inCooperazione ORE 10,00 'Da Io Mercato a Io Robot. Il futuro dei giovani e' gia' scritto?', evento organizzato da Altroconsumo I protagonisti: Federico Cavallo, Responsabile Corporate Affairs & Public Relations Altroconsumo, Carlo Cottarelli, Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani Universita' Cattolica di Milano, Marino Melissano, Segretario Generale Altroconsumo, Francesca Negrello, Ricercatrice Istituto Italiano di Tecnologia, Alice Rovati, Rappresentante Altroconsumo Trento Format: Panel Tema: Intelligenza artificiale PRESSO: ITAS Forum ORE 11,45 'Giovani protagonisti di innovazione sociale: alloggi, longevita', clima, turismo sostenibile, marginalita'', evento organizzato dal Comitato Scientifico I protagonisti: Paolo Campagnano, CEO Impact Hub Trentino; Alessandra Capozzi, Radiocor Il Sole 24 Ore; Giulia Casonato, Assessora, Comune di Trento, Ericka Costa, Universita' di Trento, Andreas Fernandez, Alessandra Scroccaro, Universita' di Trento Format: Panel Tema: Attualita' PRESSO: Filarmonica ORE 12,00 'Le libere professioni. Ombre e luci sull'eta': le speranze dei/delle giovani' L'impatto del mercato e dei nuovi poteri sulle libere professioni e sulle casse di previdenza. Evento organizzato da Confprofessioni I protagonisti: Rosalia Bergamin, Ingegnere Edile, Marco Cuchel, Presidente Nazionale ANC, Simona D'Alessio, giornalista, collaboratrice redazione Economia ANSA (moderatrice), Giampaolo Di Marco, Avvocato, Luca Iannettone, Commercialista, Barbara Lorenzi, Presidente di Confprofessioni Trentino, Lo.De.Lex srl societa' tra avvocati, Marco Natali, Presidente di Confprofessioni, commercialista, Alberto Oliveti, presidente ADEPP Format: Panel Tema: Lavoro e nuove professioni PRESSO: Fondazione Caritro ORE 14,30 'Coltivare il futuro: giovani, competenze e innovazione in agricoltura', evento organizzato da Fondazione Mach I protagonisti: Pietro Franceschi, Responsabile Unita' di Ricerca Agricoltura Digitale Fondazione Edmund Mach, Jasmine Chini, R&D sustainability manager Consorzio Melinda, Stefano Corradini, Responsabile Unita' Agrometeorologia e irrigazione FEM, Fondazione Mach, Gianluca Dotti, Giornalista, EFSJ, Viola Scalet, studentessa Istituto Agrario di San Michele all'Adige, Marco Stefanini, tecnologo Fondazione Edmund Mach Format: Panel Tema: Sostenibilita' PRESSO: Fondazione Caritro ORE 16,15 'Le speranze dei giovani contro la dispersione scolastica e il fenomeno NEET', evento organizzato da IPRASE I protagonisti: Francesca Gerosa, Assessore Istruzione - Provincia autonoma di Trento, Elena Marta, Universita' Cattolica del Sacro Cuore, Leopoldo Romanelli, Psicologo, Fondazione Minotauro, Tiziana Rossi, Dirigente scolastico ITT 'M. Buonarroti', Giovanni Vinciguerra, Direttore Tuttoscuola Format: Panel Tema: Diversity e Inclusione PRESSO: Castello del Buonconsiglio - Sala Gerola ORE 18,15 'Attrarre, crescere, trattenere: l'artigianato e la sfida dei giovani' Nuove generazioni, nuove imprese: come essere attrattivi, evento organizzato da Confartigianato (Gruppo Giovani Artigiani) I protagonisti: Luca Paolazzi, Advisor Ceresio Investors, Andrea Navarini, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Artigiani (moderatore), Francesca Di Done, Presidente dei Giovani di Confartigianato Puglia Format: Panel Tema: Lavoro e nuove professioni PRESSO: Camera di Commercio, Sala Calepini ORE 18,30 'Problematiche della montagna e delle aree interne: una prospettiva europea di buone pratiche regionali', evento organizzato da CALRE I protagonisti: Roberto Paccher, Presidente Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Astrid Mari'a Pe'rez Batista, Presidente CALRE (Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali Europee), Stefano Aggravi, Presidente Consiglio regionale Val d'Aosta, Mohamed Ouriaghli, Vicepresidente Parlamento della Regione Bruxelles-Capitale, Giampaolo Tessari (moderatore) Format: Panel Tema: Lavoro e nuove professioni PRESSO: Palazzo della Regione - Sala di Rappresentanza 22 MAGGIO --------- ORE 9,30 'Fare impresa innovativa in Trentino: confronto tra gli attori del territorio', evento organizzato da Fondazione Caritro I protagonisti: Flavio Deflorian, Rettore Universita' di Trento, Alfredo Maglione, Vicepresidente Confindustria Trento, Laura Pedron, Dirigente Generale Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro, Francesca Reich, Presidente Fondazione VRT, Ferruccio Resta, Presidente Fondazione Bruno Kessler, Pierangelo Soldavini,Il Sole 24 Ore Format: Panel Tema: Economia delle imprese PRESSO: Fondazione Caritro ORE 10,00 'Il ruolo dell'industria italiana per il rilancio dell'Europa' Il sistema industriale italiano come leva per crescita, innovazione e competitivita' dei territori europei, evento organizzato da Confindustria Trento I protagonisti: Roberto Busato, Direttore Generale Confindustria Trento, Gregorio De Felice, Chief Economist & Head of Research Intesa Sanpaolo, Alberto Faustini, giornalista Format: Panel Tema: Economia delle imprese.

PRESSO: ITAS Forum

(RADIOCOR) 21-05-26 07:34:00 (0032) 5 NNNN