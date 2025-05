Festival dell'economia di Trento: Economie dei Territori

22 MAGGIO --------- ORE 12,00 'Finanziare gli investimenti del sistema pubblico locale: l'esperienza dell'autonomia' I protagonisti: Raffaele Carnevale, direttore senior Fitch Ratings; Esedra Chiacchella, responsabile Pubblica Amministrazione Cassa Depositi e Prestiti; Roberto Nicastro, presidente Banca AideXa; Marco Radice, presidente Cassa del Trentino; Mauro Sbroggio', AD Finint Investments; Gelsomina Vigliotti, vicepresidente BEI Format: Panel Tema: Politiche economiche PRESSO: Fondazione Caritro ORE 12,15 'Tecnologia: alleata per innovare o nemico imbattibile?' I protagonisti: Federico Faggin, fisico, inventore e imprenditore; Fabio Ferrari, fondatore Ammagramma, part of Accenture; Chiara Ghidini, Universita' di Bolzano; Michela Milano, Universita' di Bologna e direttrice Centro Digital Societies Fondazione Bruno Kessler Format: Panel Tema: Economia digitale PRESSO: ITAS Forum ORE 14,15 'La bioeconomia circolare come chiave di competitivita' e resilienza nel nuovo scenario globale' CON: Roberto Busato, d.g. Confindustria Trento; Elena Di Marco, Junior Enterprise Trento; Sandro Trento, Universita' di Trento; Maddalena Stenghel, Consulta Provinciale degli Studenti; Andrea Lovato, Junior Enterprise Trento.

Format: Panel Tema: Politiche economiche PRESSO: Sala Conferenze - Fondazione Caritro ORE 16,00 'Raccontare le scienze' CON: Alessia Dimitri, Feltrinelli; Giuseppe Morici Feltrinelli, Guido Tonelli, Universita' di Pisa.

I protagonisti: Mario Bonaccorso, direttore Cluster SPRING; Diana Lenzi, presidente Fondazione Farming For Future; Luca Orlando, Il Sole 24 Ore; Silvia Silvestri, responsabile Unita' Bioeconomia Fondazione Mach Format: Panel Tema: Sostenibilita' PRESSO: Fondazione Caritro ORE 14,15 'Data Eye: l'Intelligenza Artificiale contro la criminalita' organizzata' I protagonisti: Nunzia Ciardi, vicedirettrice Agenzia Cybersecurity Nazionale; Carlo Delladio, presidente Trentino Digitale; Giuseppe Petronzi, commissario del Governo per la Provincia di Trento; Alexander Platzgummer, comandante Sezione Anticrimine R.O.S. Carabinieri di Trento; Sandro Raimondi, procuratore presso il Tribunale di Trento Format: Panel Tema: Intelligenza artificiale PRESSO: Regione ORE 14,30 'Investor Day' I protagonisti: Fabio Nalucci, imprenditore e investitore; Rita Scottini, direttrice Area Finanza e Bandi per le Imprese Trentino Sviluppo Format: Panel Tema: Attualita' PRESSO: ITAS Forum ORE 16,15 'Incrocio pericoloso: il mercato auto tra crisi, scelte e rilancio' I protagonisti: Massimo Artusi, presidente Federauto; Andrea Cardinali, DG UNRAE; Camilla Girardi, presidente Federauto Trentino; Gian Luca Pellegrini, direttore Quattroruote e Ruoteclassiche; Fabrizia Vigo, responsabile gruppo costruttori ANFIA Format: Panel Tema: Protezionismo e libero mercato PRESSO: Fondazione Caritro 23 MAGGIO --------- ORE 9,30 'Fragilita' delle infrastrutture digitali: cosa fare? Opportunita' e sfide' I protagonisti: Andrea De Maria, responsabile Innovation Portfolio Management; Maurizio Fatarella, DG PagoPA; Andrea Lisi, presidente ANORC Professioni e coordinatore Digitalaw; Matteo Meucci, CEO Synapsed.ai; Silvio Ranise, direttore Centro Cybersecurity Fondazione Bruno Kessler Format: Panel Tema: Economia digitale PRESSO: Fondazione Caritro ORE 11,30 'Il futuro delle PMI in Europa: giovani e politica europea a confronto' I protagonisti: Andrea Manfrini, ufficio marketing e comunicazione Associazione Artigiani - Confartigianato Trentino; Andrea Navarini, presidente Giovani Artigiani Trentino; Antonella Sberna, vicepresidente Parlamento Europeo Format: Panel Tema: Politiche economcihe PRESSO: Fondazione Caritro ORE 12,15 'Dalle citta' all'Europa: gli studenti tra economie locali e sfide globali' I protagonisti: Matteo Bertoldi, consigliere di Commissione Elettorale; Marta De Vivo, giornalista; Bernard Dika, portavoce e responsabile politiche giovanili Regione Toscana; Sara Roversi, presidente Future Food Institute; Eugenio Russo, CEO Conthackto, Matteo Santini, presidente Consulta Provinciale degli Studenti di Trento Format: Panel Tema: Attualita' PRESSO: Camera di Commercio - Sala Calepini ORE 14,45 'Passaggi generazionali e innovazione: storie di successo e lezioni apprese' I protagonisti: Alberto Albertini, direttore marketing strategico Antares Vision; Maria Anghileri, presidente Giovani Imprenditori Confindustria; Denny Calovi, CEO Mountain Maps; Mattia Obrelli, CEO Obrelli Srl; Francesco Orefice, presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Trento Format: Panel Tema: Economia delle imprese PRESSO: Fondazione Caritro ORE 17,45 'Le PMI e i liberi professionisti in Italia ed in Europa: internazionalizzazione e digitalizzazione dei servizi professionali' I protagonisti: Luigi Carunchio, Presidente di Apri INTERNATIONAL; Simona D'Alessio, giornalista; Andrea De Bortoldi, componente Commissione Finanze Camera dei Deputati; Claudia Eccher, membro laico Consiglio Superiore della Magistratura; Sara Ferrari, deputata della Repubblica Italiana; Luca Iannettone, tesoriere Confprofessioni; Barbara Lorenzi, presidente Confprofessioni Trentino; Marco Natali, presidente Confprofessioni; Marta Schifone; capogruppo Commissione Lavoro Camera dei Deputati Format: Panel Tema: Economia delle imprese.

PRESSO: Camera di Commercio - Sala Calepini

