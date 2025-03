Ferretti: Galassi, 2025 anno della crescita per acquisizioni -2

Ceo: il gruppo e' "tra i meno colpiti dai dazi" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 mar - Il ceo ha evidenziato la forte crescita della marginalita' nel 2024 - con l'Ebitda che ha superato la guidance a 190 milioni di euro (+12,3%)- oltre agli ordini record nell'anno. Tra i punti di forza del gruppo nautico di lusso, quotato a Hong Kong e a Milano, c'e' la capacita' di vendere 'in 71 paesi del mondo', sostiene Galassi. L'Europa e' in prima linea, seguita dalle americhe e dal Medio Oriente, mentre l'Asia Pacifico al momento 'non sta funzionando'. In particolare, gli Usa 'hanno recuperato bene, dopo un congelamento di 6 mesi pre-elettorale', mentre in Medio Oriente c'e' stato 'il boom' di mercati come Turchia, Oman, Arabia, Qatar, Kuwait ed Emirati. Quanti ai dazi, 'noi siamo non siamo tra i piu' colpiti', dice Galassi, aggiungendo pero' "una ricaduta ci sara'', in quanto i clienti del gruppo 'fanno parte di diversi settori'. Ad ogni modo, Ferretti e' avvantaggiato dal fatto che 'le barche superiori a una certa misura vengono vendute e consegnate in Italia'. In piu', "noi abbiamo una societa' americana che importa i nostri prodotti. Il che significa che, di fatto, quando vendiamo negli Stati Uniti siamo americani", spiega il ceo. Tra i punti di forza di Ferretti, inoltre, c'e' "la capacita' di attrarre sempre piu' giovani", oltre "a vendere liberta' e privacy". Il gruppo produce esclusivamente in Italia, con sei centri produttivi: da quello storico di Sarnico al piu' recente di Ravenna, insieme ai cantieri di La Spezia, Ancona, Forli', Mondolfo e Cattolica.

