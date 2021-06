Ferrari: sceglie Amazon Web Services come fornitore cloud ufficiale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 giu - Ferrari ha scelto Amazon Web Services, una societa' di Amazon, come fornitore ufficiale di cloud, machine learning e intelligenza artificiale, con l'obiettivo di accelerare il ritmo dell'innovazione su strada e su pista, in tutta l'organizzazione Ferrari, compresi il reparto auto da strada, Gt Competitions, Ferrari Challenge e il team Scuderia Ferrari Formula 1. Ferrari usera' i servizi Aws per semplificare la progettazione e il collaudo delle proprie auto, offrendo ai clienti nuove esperienze di guida. Inoltre, Scuderia Ferrari sfruttera' Aws per lanciare una piattaforma di coinvolgimento dei fan digitale, tramite la sua app mobile. "Ferrari e Aws rappresentano entrambi l'eccellenza nei loro campi. In qualita' di provider cloud ufficiale, credo fermamente che AWS consentira' alla nostra azienda di diventare un'organizzazione basata sui dati che utilizza la potenza della tecnologia per migliorare i nostri prodotti, aumentare il coinvolgimento con gli appassionati di Ferrari in tutto il mondo e offrire esperienze di guida sempre piu' entusiasmanti", ha detto Mattia Binotto, team principal della Scuderia Ferrari. Nell'ambito della partnership con Scuderia Ferrari, il logo Aws debuttera' sulla vettura e sull'abbigliamento per piloti del team questo fine settimana al Gran Premio di Francia. Ferrari usera' Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), con una gamma di tipi di istanze specializzate per un efficiente HPC (High Performance Computing), per eseguire simulazioni complesse che testano le prestazioni delle auto in un'ampia varieta' di condizioni di guida e scenari di corsa.

Ars

