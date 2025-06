Ferrari: Elkann, momento importante, progetto vela sogno che diventa realta'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Maranello, 25 giu - La presentazione del progetto Hypersail, che segna l'ingresso di Ferrari nel mondo della vela, "e' un momento importante per il gruppo, questo e' un progetto che sta diventando realta' e un sogno che sta per realizzarsi. Questo e' cio' che Ferrari fa meglio, quando ci sono delle cose impossibili, quando si unisce la passione e la competenza, quando si lavora tutti insieme e non come individui ma come collettivo". Lo ha detto John Elkann, presidente di Ferrari, durante la presentazione del progetto Hypersail, in corso a Maranello. Il Cavallino Rampante aveva annunciato a gennaio 2024 il nuovo progetto sportivo in collaborazione con il navigatore Giovanni Soldini, che sara' Team Principal. Il varo della barca e' atteso nel corso del 2026. "Portare la Ferrari dalla terra al mare e' qualcosa di straordinario e questo e' veramente quello che ci ha spinto avanti, quello che con grande convinzione ha fatto si' che oggi siamo qui per parlare di qualcosa che sta per esistere", ha detto Elkann, spiegando che "avevamo tante idee, alcune impossibili, pero' Giovanni Soldini, con sano realismo, ci ha aiutato a progettare questa barca, che e' piu' una navicella spaziale e non solo sara' prestazionale, sara' affidabile e sara' anche bella".

