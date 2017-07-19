Ferrari: Elkann, lanciamo nuovo polo educativo M-Tech, aprira' in 2029 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Maranello, 19 nov - 'Ferrari ha fortemente voluto impegnarsi per un progetto di scuola pubblica. All'interno di M-Tech, l'Istituto Alfredo Ferrari - che 2 anni fa ha festeggiato il suo 60esimo anniversario - continuera' a vivere con lo stesso spirito in ambienti moderni, che si ispirano a concetti pedagogici contemporanei, dove la qualita', la bellezza e la flessibilita' degli spazi permettono scelte didattiche piu' varie e innovative', ha continuato Elkann, sottolineando che con la Motor Valley University of Emilia-Romagna, l'Its Maker e dei corsi per l'aggiornamento e la riqualificazione professionale dei lavoratori 'si creera' un ecosistema di apprendimento continuo, che unisce scuola e industria'. In questo modo, ha aggiunto il presidente di Ferrari, si ha 'l'ambizione di attrarre talenti da tutto il mondo, che potranno apprendere e sviluppare competenze uniche per contribuire al futuro dell'automobile, nella Motor Valley e nel mondo'. Il progetto e' possibile grazie alla collaborazione 'preziosa delle istituzioni', ha detto Elkann, ringraziando 'in particolare il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, il presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia, e il sindaco di Maranello, Luigi Zironi'. Come precisando dal presidente della Casa di Maranello, 'la struttura si pone in continuita' con la qualita' che Ferrari ha sempre perseguito nelle sue proposte architettoniche a Maranello. E, allo stesso tempo, rappresenta un eccellente esempio di applicazione concreta delle ricerche della Fondazione Agnelli sull'edilizia scolastica, che hanno portato ad esempio all'intervento per l'Istituto Fermi a Torino', precisando che 'della proposta architettonica abbiamo apprezzato in particolare la concezione di uno spazio aperto alla comunita', a Maranello.

M-Tech Alfredo Ferrari sara' infatti piu' di un polo di formazione. Sara' un luogo da vivere per la citta', creando scambi fra competenze diverse e occasioni d'incontro di cultura e sport'. In particolare, ha concluso che 'e' stato disegnato per essere integrato appieno sul territorio, senza tracciare un confine preciso con l'esterno, e contribuira' a rafforzare il profilo di Maranello come centro di ingegno e di sapere tecnologico. Un'impronta locale, un'ambizione globale. M-Tech Alfredo Ferrari vuole contribuire a migliorare sempre di piu' gli ambienti educativi del nostro paese dove si formano le nuove generazioni e dove si pensa e si costruisce il futuro'.

